鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-03 13:02

達明機器人 (4585-TW) 近期以 AI 視覺與智慧協作技術，成功協助桃園市青埔圖書館，建置全台首創的「AI 機器人預約自助取書系統」。達明表示，該系統結合 TM AI Cobot 智慧機械手臂與自走車，不僅打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，也為圖書館導入人機協作，減少館內人力需求運用。

達明建置全台首創AI機器人預約取書，協助圖書館減少人力需求。(圖:達明提供)

達明表示，TM AI Cobot 透過內建 AI 視覺辨識與高精度運動控制，能自動辨識書籍位置、動線與放置區域，當讀者於線上系統完成預約後，AI 機械手臂便與自走車協同啟動取書任務，將指定書籍自動取出並運送至「讀者待取區」，整個過程全由 AI 自動完成，實現「零等待、零誤差」的智慧取書體驗，讓圖書館的借閱服務邁向自動化境界。

在閉館時段，TM AI Cobot 仍能持續運作，協助館員完成書籍搬運與整理系統透過 AI 任務排程自動分配搬運任務，將書籍從「館員上架區」移至「讀者待取區」，有效減少人力需求，並讓書籍流通流程持續運作。