達明建置全台首創AI機器人預約取書 協助圖書館減少人力需求
鉅亨網記者黃皓宸 台北
達明機器人 (4585-TW) 近期以 AI 視覺與智慧協作技術，成功協助桃園市青埔圖書館，建置全台首創的「AI 機器人預約自助取書系統」。達明表示，該系統結合 TM AI Cobot 智慧機械手臂與自走車，不僅打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，也為圖書館導入人機協作，減少館內人力需求運用。
達明表示，TM AI Cobot 透過內建 AI 視覺辨識與高精度運動控制，能自動辨識書籍位置、動線與放置區域，當讀者於線上系統完成預約後，AI 機械手臂便與自走車協同啟動取書任務，將指定書籍自動取出並運送至「讀者待取區」，整個過程全由 AI 自動完成，實現「零等待、零誤差」的智慧取書體驗，讓圖書館的借閱服務邁向自動化境界。
在閉館時段，TM AI Cobot 仍能持續運作，協助館員完成書籍搬運與整理系統透過 AI 任務排程自動分配搬運任務，將書籍從「館員上架區」移至「讀者待取區」，有效減少人力需求，並讓書籍流通流程持續運作。
達明強調，此應用整合達明機器人長年在 AI×Robotics 領域的技術成果，將智慧協作機器人，從工業製造推進至教育與文化場域，TM AI Cobot 憑藉其安全的人機互動設計與靈活的 AI 運算能力，讓圖書館能同時兼顧「科技效率」，開創出以人機協作為核心的全新服務型態。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 達明整合協作機器人「AI COBOT」 法人看好未來7年CAGR上看40%
- 達明：評估美國設廠機會 透過AI+視覺整合力求打破機器人紅海市場
- 〈焦點股〉科技三巨頭聯手機器人應用 達明披紅袍快攻漲停
- 智慧機器人應用SIG成立 華碩、盟立等逾50家台廠參與
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告