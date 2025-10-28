〈焦點股〉松川精密生產區位完成調整 股價爆量漲停創IPO來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-28 12:25

老牌繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 在第三季完成產品生產區位的調整，預料將可從容因應美國的高關稅，以及中國大陸的對稀土原料管制出口，也得以透過改變設計及改變生產區位從容因應，預估第四季營運回到正常水準，股價今 (28) 日早盤爆 1000 張大量攻上漲停價 130.5 元，也創掛牌以來新高。。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

目 前松川精密在全球擁有包括樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地的有利生產基礎，。

松川精密 2025 年 9 月營收 5.06 億元，月減 3.41%，年增 0.42%，2025 年第三季營收 15.25 億元，季減 5.33%，年減 0.53%，2025 年 1-9 月營收 47.59 億元，年增 8.73%。公司主管指出， 第三季營收不如預期，主要在對台灣、中國大陸及越南三地的生產線進行調整，目前生產線調整已經完成，第四季營運應可恢復正常生產。

松川精密的繼電器設計，部分爲透過電磁控及部分運用永久磁鐵設計，其中運用永久磁鐵設計則牽涉必須以稀土原料加工，公司對於中國大陸的對稀土原料管制出口，除積極更改部分產品設計以電磁控制取代原有的永久磁鐵設計機構設計。