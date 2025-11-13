百度多項AI成果亮相：文心大模型5.0、自研崑崙芯晶片、超級智能體「伐謀」、搜尋引擎AI化

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-13 14:30

2025 百度 (09888-HK)(BIDU-US) 世界大會今 (13) 日在北京舉行，百度創辦人李彥宏表示，當 AI 能力內化為原生能力，智能將從成本轉為生產力，且更需要關注其與任務有機結合，成為企業與個人發展的原生推動力。

百度多項AI成果亮相：文心大模型5.0、崑崙芯晶片、超級智能體「伐謀」、搜尋引擎AI化（圖：Shutterstock）

作為最早佈局 AI 的科技企業，百度正以 AI 全面重構業務，推動產業進入「效果湧現」新階段。針對 AI 產業結構，李彥宏表示，百度正從「正金字塔」轉向更健康的「倒金字塔」。

他提出的「倒金字塔」結構指，晶片廠商不管賺多少錢，晶片之上的模型要產生 10 倍的價值，基於模型開發出來的應用要創造 100 倍的價值。此表態反映出應用層廠商對目前產業價值分配格局的不滿。

李彥宏指出，大模型技術正突破聊天機器人範疇，數位人、程式碼智能體、自主演化技術等都取得長足進展。

百度在此次大會發布多項重磅成果，如新一代「即時互動型數位人」實現自然情緒交互、秒噠升級至 2.0，海外版 MeDo 同步推出，且自我演化智能體「伐謀」亮相，借鑒進化算法壓縮優化過程，可尋找人類未發現的全局最優解。

此外，文心大模型 5.0、新一代崑崙芯與蘿蔔快跑被視為百度 AI 長期投入的三大成果，均在大會上迎來突破。

文心大模型 5.0 採用全模態超稀疏混合專家架構，參數規模逾 2.4 兆。文心 5.0 作為統一原生全模態模型，在全模態理解、創意寫作等領域全球領先，李彥宏稱大模型正透過智慧水準突破、多模態統一與自我迭代，推高產業「智慧天花板」。

算力層面，新一代崑崙芯包含天池 256 與 512 超節點，後者單節點可支援兆參數模型訓練，計畫明年上市。

會上同時發佈的數據顯示，百度旗下蘿蔔快跑全球出行服務次數已超過 1700 萬次，每周全無人訂單達 25 萬，，覆蓋 22 城，全無人駕駛里程突破 1.4 億公里，成為全球第一。

李彥宏表示，無人駕駛技術已經越過臨界點，將重塑城市生態。參考方舟 (ARK) 研究，2030 年美國 Robotaxi 成本有望降至每英里 0.25 美元，需求有望成長 5-7 倍，成為移動生活空間。

在業務重構方面，百度搜尋被視為「全球 AI 化最激進的搜尋引擎」，其首條結果富媒體覆蓋率已達 70%，從文字連結為主轉向圖片、影片、數位人為主的 AI 應用，並透過 AI API 開放技術底座，吸引 625 家廠商存取。

李彥宏表示，百度是全球所有搜尋引擎中 AI 化改造最激進的，用 AI 重構搜尋結果頁，而非簡單插入 AI 摘要，「把搜索從一個以文字內容和鏈接為主的互聯網應用，轉化為一個以圖片視頻等富媒體內容為主的 AI 應用」。

他指出，這樣的展現形態能精準地滿足使用者複雜的搜索需求，讓搜索體驗更好。這個在全球是沒有的，是中國的創新。

文庫、網盤的 AI 重構亦成果顯著，GenFlow 升級至 3.0，用戶超 2000 萬，成全球最大通用智能體；海外一站式 AI 學習辦公平台 Oreate 上線不久即獲 120 萬用戶。

在前沿探索中，慧播星數位人技術向全球開放，雙 11 期間 83% 開播主播使用，直播間數與 GMV 分別成長 119%、91%，其巴西市場已落地，後續將拓展東南亞、美國。秒數 2.0 累計生成 40 萬多個應用，大會官網由其生成，海外版 MeDo 同步推出。