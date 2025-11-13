鉅亨網記者陳于晴 2025-11-13 11:58

台股 ETF 受益人數第 4 大的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW)，最新受益人人數來到 128.9 萬人，00919 一早以 21.7 元開出後，隨即穩定上揚至 21.79 元完成盤中填息，總計歷經 39 個交易日，也讓參與第 10 次填息的投資人息利雙收。

〈焦點股〉百萬投資人注意！00919耗時39個交易日成功填息。(圖：shutterstock)

00919 於 9 月 16 日進行除息，每單位配發 0.54 元，12 月又將迎來第 11 次除息。市場法人表示，雖然台股高息 ETF 今年來績效落後市值型 ETF 備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息 ETF 有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

ETF 理財達人表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息 ETF。而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的 ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息 ETF 經理人謝明志表示，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息 ETF 的投資人往往需具備較長的投資耐心。投資高股息 ETF 有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進 1 張，1 年可以買進 12 張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。

市場預期 Fed 在 12 月可能再降息，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升及壽險業壓低避險成本，建議投資人可續抱台股高股息 ETF，並搭配市值型或主動式台股 ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。