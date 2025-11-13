蘋果iPhone 18 Pro Max可能「史上最胖」 重量逼近243克
鉅亨網編輯林羿君
蘋果 (AAPL-US) 預計在 2026 年秋季發佈的 iPhone 18 Pro Max，目前被認為將成為有史以來最「胖」的機型，這並非指尺寸，而是指重量。儘管其螢幕尺寸將維持在 6.9 吋不變，但重量可能超過 240 克，將是迄今為止最重的 iPhone。
知名中國爆料網站 Instant Digital 指出，Phone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 預計將分別搭載 6.3 吋與 6.9 吋螢幕，與 iPhone 17 Pro 系列相同。
不過，最高階的 iPhone 18 版本機身將比前代更「膨」、也更重，主因是蘋果預計在 2026 年導入多項新設計，包括不鏽鋼氣冷腔（vapor chamber） 以及可變光圈主鏡頭，並搭配三層堆疊式影像感測器。
值得一提的是，目前最重的 iPhone 為 iPhone 14 Pro Max（240 克），採用不鏽鋼機身。蘋果其後在 iPhone 15、16 換上更輕的鈦金屬，到了 iPhone 17 系列則改用鋁合金（除了仍維持鈦金屬的 iPhone Air）。
Instant Digital 隨後在微博補充表示，iPhone 18 Pro Max 將比 17 Pro Max 重約 10 公克，也就是說新機可能來到 約 243 公克。若消息屬實，iPhone 18 Pro Max 將正式成為史上最重的 iPhone。
供應鏈消息指出，蘋果預計於 2026 年秋季同時發表四款新機，包括 iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與首款摺疊螢幕 iPhone，而標準版 iPhone 18 可能延後至 2027 年上半年登場。
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇