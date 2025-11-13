鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.8元，其中最高估值2.02元，最低估值1.55元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2.02)
|4
|4.83
|5.43
|最低值
|1.55(1.55)
|2.17
|2.69
|2.39
|平均值
|1.79(1.78)
|2.96
|3.72
|3.61
|中位數
|1.8(1.77)
|2.95
|3.63
|3.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.74億
|58.10億
|60.91億
|58.37億
|最低值
|48.86億
|50.07億
|51.77億
|50.46億
|平均值
|51.00億
|54.83億
|57.25億
|54.41億
|中位數
|51.31億
|55.27億
|58.15億
|54.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
