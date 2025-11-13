search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.77元上修至1.8元，其中最高估值2.02元，最低估值1.55元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.02(2.02)44.835.43
最低值1.55(1.55)2.172.692.39
平均值1.79(1.78)2.963.723.61
中位數1.8(1.77)2.953.633.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.74億58.10億60.91億58.37億
最低值48.86億50.07億51.77億50.46億
平均值51.00億54.83億57.25億54.41億
中位數51.31億55.27億58.15億54.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSAR

台股首頁我要存股
