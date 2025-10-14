鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.95元，預估目標價為44.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.95元，其中最高估值2.46元，最低估值1.71元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.46(2.46)
|3.87
|4.8
|5.33
|最低值
|1.71(1.71)
|1.96
|2.49
|2.39
|平均值
|2.04(2.05)
|3.21
|3.58
|3.66
|中位數
|1.95(2.02)
|3.24
|3.52
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.97億
|58.10億
|59.66億
|58.42億
|最低值
|49.11億
|48.52億
|51.41億
|50.46億
|平均值
|51.62億
|55.06億
|56.02億
|54.44億
|中位數
|51.16億
|55.84億
|55.67億
|54.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
