鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.86元，其中最高估值2.36元，最低估值1.67元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.36(2.46)
|3.87
|5.02
|5.33
|最低值
|1.67(1.67)
|2.14
|2.49
|2.39
|平均值
|1.93(1.99)
|3.07
|3.6
|3.66
|中位數
|1.86(1.93)
|3.07
|3.45
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.67億
|58.68億
|61.51億
|58.42億
|最低值
|49.11億
|48.52億
|51.41億
|50.46億
|平均值
|51.28億
|54.57億
|56.16億
|54.44億
|中位數
|51.11億
|54.48億
|55.67億
|54.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
