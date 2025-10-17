鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為43.00元

search icon



Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.86元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.86元，其中最高估值2.36元，最低估值1.67元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.36(2.46)3.875.025.33
最低值1.67(1.67)2.142.492.39
平均值1.93(1.99)3.073.63.66
中位數1.86(1.93)3.073.453.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.67億58.68億61.51億58.42億
最低值49.11億48.52億51.41億50.46億
平均值51.28億54.57億56.16億54.44億
中位數51.11億54.48億55.67億54.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAR

