鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估上修至-3.51元，預估目標價為123.61元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.74元上修至-3.51元，其中最高估值-2.51元，最低估值-5.68元，預估目標價為123.61元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.51(-2.51)
|0.97
|-0.06
|1.78
|最低值
|-5.68(-5.68)
|-8.88
|-12.67
|-11.89
|平均值
|-3.62(-3.74)
|-3.08
|-3.85
|-1.75
|中位數
|-3.51(-3.74)
|-2.97
|-3.33
|-1.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.08億
|35.34億
|38.83億
|46.79億
|最低值
|18.08億
|18.67億
|18.25億
|17.87億
|平均值
|26.57億
|26.96億
|28.55億
|32.98億
|中位數
|27.67億
|26.63億
|27.28億
|30.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|49.86
|40.76
|4.18
|-3.00
|營業收入
|5.50億
|224.30億
|181.93億
|41.29億
|29.76億
詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
