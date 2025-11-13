鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為54.28元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.63元，其中最高估值0.75元，最低估值0.36元，預估目標價為54.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.75(0.89)1.552.022.56
最低值0.36(0.36)0.921.212.08
平均值0.6(0.62)1.311.762.32
中位數0.63(0.64)1.331.772.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.97億41.63億49.80億59.49億
最低值30.56億35.91億44.24億55.10億
平均值31.18億38.60億47.64億56.73億
中位數31.07億38.58億47.43億55.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-137.97-0.650.190.020.85
營業收入4.53億7.93億12.80億19.94億26.32億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSONON

