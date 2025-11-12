鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.16元，其中最高估值0.21元，最低估值0.03元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.21(0.21)
|0.64
|0.97
|1.27
|最低值
|0.03(0.03)
|0.05
|0.4
|1.27
|平均值
|0.14(0.13)
|0.3
|0.71
|1.27
|中位數
|0.16(0.15)
|0.29
|0.75
|1.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.12億
|75.25億
|81.98億
|最低值
|67.81億
|67.79億
|70.01億
|平均值
|69.13億
|71.16億
|76.61億
|中位數
|69.40億
|71.37億
|77.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
