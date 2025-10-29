〈智慧能源週〉富威電力攜子公司智電系統 展示全方位綠色能源解決方案

富威電力 ( 6994-TW ) 今 (29) 日攜手子公司智電系統參展台灣國際智慧能源週，為今年 5 月併購智電系統，轉型為全球智慧 AI 能源整合平台後，首度同台參展，展示雙方在深度節能、智慧監控技術及能源管理的全方位綠色能源解決方案成果。

智電系統的主要產品包括電網級儲能及光儲系統 EMS、PV 案場智監控維運、用電大戶表後儲能 EMS、充電站運營管理系統等，以高穩靠品質及豐富案場經驗，自主研發貼近在地的一站式服務，在台灣能源管理市場中占有過半的市場。