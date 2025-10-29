〈智慧能源週〉富威電力攜子公司智電系統 展示全方位綠色能源解決方案
鉅亨網記者劉玟妤 台北
富威電力 (6994-TW) 今 (29) 日攜手子公司智電系統參展台灣國際智慧能源週，為今年 5 月併購智電系統，轉型為全球智慧 AI 能源整合平台後，首度同台參展，展示雙方在深度節能、智慧監控技術及能源管理的全方位綠色能源解決方案成果。
富威電力表示，智電系統深耕電力能源領域，結合電機、資訊、通訊、AI 技術的電機軟硬體系統整合商，提供電力能源監控、設備異常診斷技術、人工智慧技術、能源管理系統研發等各式解決方案。
智電系統的主要產品包括電網級儲能及光儲系統 EMS、PV 案場智監控維運、用電大戶表後儲能 EMS、充電站運營管理系統等，以高穩靠品質及豐富案場經驗，自主研發貼近在地的一站式服務，在台灣能源管理市場中占有過半的市場。
此外，富威電力除攜手智電系統參展，也結合中華民國能源技術服務商業同業公會 (ESCO 公會) 聯展，匯集 ESCO 會員廠商，力菱機電、玖鼎電力 (4588-TW)、東元 (1504-TW)、康普艾節能科技、達昇能源、漢鐘精機等公司共同參展。
