〈台灣大法說〉三大成長引擎推進 前三季獲利105億元 EPS 3.49元

‌



台灣大說明，行動業務方面，智慧型手機 5G 滲透率提升至 43%，4G 用戶續約升轉 5G 後，月租費平均上升 49%，推升智慧型手機月租用戶 ARPU 年增 2%。在用戶經營上，則推出多元方案推動升轉，來自 5G 用戶營收貢獻占整體行動服務營收比重擴大至 67%。另外，月租型用戶退租率穩定維持在 0.6%，NP(攜碼) 市場移出總是則年減 19%。