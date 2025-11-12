〈台灣大法說〉三大成長引擎推進 前三季獲利105億元 EPS 3.49元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日召開法說會，指出行動服務營收年增 2%、家用寬頻營收年增 3%，以及新科技事業營收年增 11%，帶動今年前三季稅後純益達 105.6 億元，年增 2%，每股純益 3.49 元。
台灣大第三季營收 463.4 億元，季減 2%，年減 2%；EBITDA 106.3 億元，季對季持平，年增 1%；稅後純益 36.1 億元，季增 10%，年減 13%，每股純益 1.19 元。
累計今年前三季營收 1419.8 億元，年減 1%；EBITDA 317.7 億元，年對年持平；稅後純益 105.6 億元，年增 2%，每股純益 3.49 元。
台灣大說明，行動業務方面，智慧型手機 5G 滲透率提升至 43%，4G 用戶續約升轉 5G 後，月租費平均上升 49%，推升智慧型手機月租用戶 ARPU 年增 2%。在用戶經營上，則推出多元方案推動升轉，來自 5G 用戶營收貢獻占整體行動服務營收比重擴大至 67%。另外，月租型用戶退租率穩定維持在 0.6%，NP(攜碼) 市場移出總是則年減 19%。
家用寬頻部分，台灣大提供寬頻加掛方案，其中 iGbps 方案價格較主要業者低 23 至 42%。此外，高頻寬需求持續提升，第三季 300Mbps 以上訂戶數年增 29%，推升寬頻上網營收達 6.14 億元，年增 3%。
至於新科技事業，台灣大指出，第三季營收年增 11%，主要來自電信帳單代收代付 (DCB)、品牌電商、遊戲事業、電信金融、Web3 應用與電動車充電服務等業務。
總經理林之晨表示，台灣大透過自有 Telco+Tech 產品與服務，攜手策略夥伴推出解決方案，持續拓展業務，預期這些策略將持續創造穩健現金流，除支持股利發放，也可投資核心及新興業務的發展。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台灣大攜Swift Navigation推出純商用精準定位服務 加速產業AI升級
- 台灣大完成「上行發射切換」技術驗證 5G上傳速率提升3成
- 聚焦三大核心事業 推動長期穩健成長
- 〈電信三雄財報〉中華電信10月EPS 0.41元居獲利王 遠傳10月營收創單月高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇