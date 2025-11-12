國泰證11月投資觀點 看好中港日股、債券市場
鉅亨網記者王莞甯 台北
國泰證券今 (12) 日發布 11 月投資觀點指出，在全球經濟逐步復甦、消費旺季和 AI 技術滲透等因素下，建議投資人可聚焦於消費品、電商、科技等成長型與景氣循環產業，同時，搭配信用良好的長年期債券標的。
國泰證說明，美國聯準會持寬鬆政策立場，市場普遍預期利率將持續下行，為經濟注入更多活水，而年末消費旺季與 AI 技術滲透成為推動市場動能的雙引擎。
另一方面，債券市場在降息預期下逐步回穩，AI 主題債券成為新亮點。
國泰證觀察，隨著美國感恩節與聖誕節假期來臨，全球購物需求蓄勢待發，電商平台積極導入 AI 技術以提升消費者體驗與轉換率，AI 應用從輔助搜尋進化為主動銷售工具，例如，亞馬遜推出 Rufus 聊天助理與「Buy for me」功能，讓 AI Agent 能根據使用者需求自動搜尋、比價並完成下單流程；而沃爾瑪則與 OpenAI 合作，讓消費者可直接透過 ChatGPT 完成商品搜尋、加入購物車及結帳流程。
國泰證看好，代理式 AI 與個人化體驗的普及，將引領電商產業新一波變革與銷售額的結構性成長。
國泰證進一步提到，因應 AI 投資熱潮，科技巨頭如 Meta、甲骨文等開始透過發行公司債籌措資金，其中 AI 相關債券發行量明顯增加，反映出企業對 AI 長期發展的高度信心，建議投資人可關注科技、大型金融和公用事業等信用體質佳的債券標的。
