國泰證11月投資觀點 看好中港日股、債券市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 11:53

國泰證券今 (12) 日發布 11 月投資觀點指出，在全球經濟逐步復甦、消費旺季和 AI 技術滲透等因素下，建議投資人可聚焦於消費品、電商、科技等成長型與景氣循環產業，同時，搭配信用良好的長年期債券標的。

國泰證11月投資觀點。(圖：國泰證提供)

國泰證說明，美國聯準會持寬鬆政策立場，市場普遍預期利率將持續下行，為經濟注入更多活水，而年末消費旺季與 AI 技術滲透成為推動市場動能的雙引擎。

另一方面，債券市場在降息預期下逐步回穩，AI 主題債券成為新亮點。

國泰證觀察，隨著美國感恩節與聖誕節假期來臨，全球購物需求蓄勢待發，電商平台積極導入 AI 技術以提升消費者體驗與轉換率，AI 應用從輔助搜尋進化為主動銷售工具，例如，亞馬遜推出 Rufus 聊天助理與「Buy for me」功能，讓 AI Agent 能根據使用者需求自動搜尋、比價並完成下單流程；而沃爾瑪則與 OpenAI 合作，讓消費者可直接透過 ChatGPT 完成商品搜尋、加入購物車及結帳流程。

國泰證看好，代理式 AI 與個人化體驗的普及，將引領電商產業新一波變革與銷售額的結構性成長。