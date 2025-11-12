鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為49.50元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.24元，其中最高估值2.87元，最低估值1.65元，預估目標價為49.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.87(2.87)
|3.72
|5.31
|5.35
|最低值
|1.65(1.65)
|0.47
|0.94
|1.95
|平均值
|2.26(2.22)
|1.92
|2.89
|3.72
|中位數
|2.24(2.18)
|1.85
|2.76
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|271.66億
|286.23億
|301.20億
|263.83億
|最低值
|250.18億
|205.84億
|204.79億
|245.80億
|平均值
|264.06億
|226.24億
|244.57億
|255.40億
|中位數
|264.58億
|221.42億
|245.03億
|256.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|營業收入
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
