鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為49.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.24元，其中最高估值2.87元，最低估值1.65元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.87(2.87)3.725.315.35
最低值1.65(1.65)0.470.941.95
平均值2.26(2.22)1.922.893.72
中位數2.24(2.18)1.852.763.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值271.66億286.23億301.20億263.83億
最低值250.18億205.84億204.79億245.80億
平均值264.06億226.24億244.57億255.40億
中位數264.58億221.42億245.03億256.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-17.061.5812.403.902.44
營業收入171.38億259.62億362.53億283.31億270.99億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSOXY

台股首頁我要存股
