波克夏正式分離董事長與CEO職位 阿貝爾2026年接班

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-04 04:06

《CNBC》周五 (3 日) 報導，波克夏 (BRK.A-US) 正式分離董事長與執行長職位。95 歲的巴菲特將繼續擔任董事長，阿貝爾 (Greg Abel) 將於 2026 年 1 月 1 日接任執行長，這項外界期待已久的接班計畫正式啟動。

波克夏海瑟威正式宣布，現年95歲的巴菲特將續任董事長，阿貝爾則將明年首日接任執行長。(圖:Reuters/TPG)

波克夏在最新監管文件中表示，董事會在 9 月 30 日投票通過修改章程，區分這兩個最高職位，立即生效。自 1965 年起掌舵波克夏的巴菲特將繼續擔任董事長，目前擔任非保險業務副董事長的阿貝爾則將在 2026 年的第一天起接任執行長。

現年 95 歲的巴菲特在 5 月波克夏年度股東大會尾聲首次宣布這項決定，讓許多人感到意外。不久後，波克夏董事會即一致通過阿貝爾的任命案。

63 歲的阿貝爾自 2021 年起就被視為巴菲特接班人，當時波克夏已故副董事長蒙格公開確認他為接班人選。阿貝爾在 1999 年波克夏收購美中能源控股權時加入集團，後來成為該能源公司執行長。