鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-46.16元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-43.25元下修至-46.16元，其中最高估值-4.17元，最低估值-47.09元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-4.17(-4.11)0.081.512.09
最低值-47.09(-47.09)-4.98-5.6-3.44
平均值-38.46(-31.46)-3-1.71-0.68
中位數-46.16(-43.25)-3.21-1.73-0.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值151.42億152.19億157.04億142.55億
最低值148.77億142.06億135.94億130.68億
平均值149.71億145.59億143.46億135.69億
中位數149.61億145.02億141.82億133.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.410.812.11-6.28-0.44
營業收入18.88億19.86億19.98億170.16億158.26億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


