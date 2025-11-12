鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-46.16元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-43.25元下修至-46.16元，其中最高估值-4.17元，最低估值-47.09元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-4.17(-4.11)
|0.08
|1.51
|2.09
|最低值
|-47.09(-47.09)
|-4.98
|-5.6
|-3.44
|平均值
|-38.46(-31.46)
|-3
|-1.71
|-0.68
|中位數
|-46.16(-43.25)
|-3.21
|-1.73
|-0.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|151.42億
|152.19億
|157.04億
|142.55億
|最低值
|148.77億
|142.06億
|135.94億
|130.68億
|平均值
|149.71億
|145.59億
|143.46億
|135.69億
|中位數
|149.61億
|145.02億
|141.82億
|133.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|營業收入
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-22.25元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估上修至-3.94元，預估目標價為83.50元
- SpaceX星艦再升級！馬斯克：明年推百噸級第三代 可望實現完全可回收
- 〈美股盤後〉輝達博通領漲晶片股 那斯達克登新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇