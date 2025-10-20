search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為50.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.18元，其中最高估值2.99元，最低估值1.61元，預估目標價為50.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.99(2.99)3.725.315.35
最低值1.61(1.49)0.451.241.95
平均值2.24(2.24)1.982.963.63
中位數2.18(2.24)1.852.83.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.49億286.23億301.20億256.56億
最低值255.46億206.52億207.54億245.80億
平均值266.53億233.46億252.83億251.89億
中位數264.63億223.21億245.98億253.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-17.061.5812.403.902.44
營業收入171.38億259.62億362.53億283.31億270.99億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOXY

相關行情

台股首頁我要存股
西方石油41.32+1.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty