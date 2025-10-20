鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為50.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元下修至2.18元，其中最高估值2.99元，最低估值1.61元，預估目標價為50.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.99(2.99)
|3.72
|5.31
|5.35
|最低值
|1.61(1.49)
|0.45
|1.24
|1.95
|平均值
|2.24(2.24)
|1.98
|2.96
|3.63
|中位數
|2.18(2.24)
|1.85
|2.8
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|280.49億
|286.23億
|301.20億
|256.56億
|最低值
|255.46億
|206.52億
|207.54億
|245.80億
|平均值
|266.53億
|233.46億
|252.83億
|251.89億
|中位數
|264.63億
|223.21億
|245.98億
|253.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|營業收入
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
