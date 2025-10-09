search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.25元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.21元上修至2.25元，其中最高估值2.99元，最低估值1.49元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.99(2.99)4.275.875.93
最低值1.49(1.49)0.961.241.95
平均值2.22(2.2)2.213.163.75
中位數2.25(2.21)2.113.113.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.49億286.23億304.95億308.85億
最低值255.46億206.53億207.55億245.80億
平均值266.46億243.77億262.52億269.45億
中位數264.69億228.35億247.78億253.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-17.061.5812.403.902.44
營業收入171.38億259.62億362.53億283.31億270.99億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

