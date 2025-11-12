「一塊布」1,299元起 蘋果與三宅一生合推新配件iPhone Pocket

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-12 05:00

蘋果 (AAPL-US) 與知名時尚品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）共同推出特別版配件 iPhone Pocket。

蘋果與三宅一生合推新配件iPhone Pocket。（圖：蘋果官網）

據《界面新聞》周二（11 日）報導，據蘋果介紹，iPhone Pocket 設計靈感源自「一塊布」，採用三宅一生開發的 3D 針織一體結構，帶有褶皺質感的羅紋開放設計。

iPhone Pocket 能適配所有 iPhone 機型，還可容納 AirPods、銀行卡等隨身小物件。拉伸時，織物微微透出內部物品，便於用戶查看 iPhone 螢幕。

該配件分為短帶款與長帶款。短帶款有檸檬色、柑橘色等八種色彩，長帶款提供寶石藍色、肉桂色和黑色三種選擇，可手持、繫在包上，或直接佩戴在身上。

價格方面，短帶款售價人民幣 1,299 元，長帶款 1,899 元。這款產品 11 月 14 日起，在法國、大中華區、義大利、日本、新加坡、韓國、英國和美國的部分蘋果零售店以及蘋果官網上開售。

談及該產品設計理念，三宅設計工作室設計總監宮前義之表示，iPhone Pocket 的設計體現了 iPhone 與用戶間的聯繫，兼顧蘋果產品外觀通用性與使用多樣性，探索了「以自己的方式佩戴 iPhone 的樂趣」。

蘋果工業設計副總裁安德森則稱，該配件色彩經精心設計，可與所有 iPhone 型號搭配，獨特輪廓為攜帶 iPhone、AirPods 及日常小物提供全新方式。

新配件發布後，消費者看法不一。部分追求時尚、注重生活品質且是蘋果與三宅一生忠實粉絲的消費者，對其設計讚譽有加，認為設計獨特，願意為之買單。