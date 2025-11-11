卜蜂今年獲利逐季創新高 1-9月EPS 7.94元創新高超越任何歷來年度獲利
鉅亨網記者張欽發 台北
卜蜂 (1215-TW) 今 (11) 日公布最新獲利資訊，卜蜂 2025 年第三季稅後純益 8.8 億元，續創新高，季增 15.8%，年增 71.42%，單季每股純益達 2.99 元 ，卜蜂 2025 年 1-9 月稅後純益 23.4 億元，改寫歷史同期新高，並己超越史上任何一年度全年獲利，年增 85.88%，每股純益 7.94 元。
卜蜂 2025 年營運仍以「審慎樂觀」看待，並依市場小家庭的即食加工品擴充生產線爭取擴大市占。
卜蜂 2025 年第三季營收 70.94 億元，毛利率 22.22%，季增 1.06 個百分點，年增 7.42 個百分點，第三季稅後純益 8.8 億元，續創新高，季增 15.8%，年增 71.42%，單季每股純益達 2.99 元。
卜蜂 20251-9 月營收 208.52 億元，毛利率 21.6%，年增 6.14 個百分點，稅後純益 23.4 億元，改寫歷史同期新高，並己超越史上任何一年度全年獲利，年增 85.88%，每股純益 7.94 元。
卜蜂 2025 年起強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時由卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，卜蜂除增加產出之外，董事長鄭鄭武樾也指出，在飼料因匯率、運費等因素造成成本高漲同時，卜蜂也傾向於自給、自用爲主，豬隻及雞隻飼料可以一次大量生產，不必因外賣需求不同頻頻換線，有助於效率的提升及成本的控制。
同時，卜蜂以大量的自有禽畜飼養，及肉品加工業務也有於獲利的增進。
