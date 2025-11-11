卜蜂今年獲利逐季創新高 1-9月EPS 7.94元創新高超越任何歷來年度獲利

‌



卜蜂 2025 年起強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時由卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，卜蜂除增加產出之外，董事長鄭鄭武樾也指出，在飼料因匯率、運費等因素造成成本高漲同時，卜蜂也傾向於自給、自用爲主，豬隻及雞隻飼料可以一次大量生產，不必因外賣需求不同頻頻換線，有助於效率的提升及成本的控制。