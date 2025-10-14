王品夏慕尼品牌升級 首辦米其林餐會

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-14 19:56

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 旗下法式鐵板燒品牌夏慕尼拚創新，首度引進主廚客座策略，邀請來自法國諾曼第米其林一星餐廳 Restaurant G.a. 主廚 David Goerne 推出星級鐵板客座餐會，後續還有星級聯名雙人饗宴，預計帶入超過 3000 萬元的營收，並有助帶進新客群、挹注品牌新活力。

王品夏慕尼首次舉辦米其林餐會。(圖：王品提供)

王品說明，此為夏慕尼首次舉辦米其林餐會，法國主廚團隊自 2024 年 12 月就開始與夏慕尼團隊接洽，歷時近 5 個月，期間經歷多次跨國線上討論與試作交流，最終在 4 月定案。

王品期藉此將法式鐵板燒提升到米其林級別，對整體品牌深化和顧客體驗價值更具意義，也是讓夏慕尼邁向國際餐飲舞台的重要一步，12 月預計再推星級聯名雙人饗宴，預計可帶進約 3000 萬元的營收效益。

夏慕尼於 10 月 14 日至 16 日推出星級鐵板客座餐會，並將於 12 月 2 日至 2026 年 1 月 11 日於全台門店推出星級聯名雙人饗宴。

台灣鐵板燒市場近年持續成長，據產業資料顯示，去年整體產值已突破 139 億元，年增超過 9%，顯示需求熱絡，目前夏慕尼在全台共有 15 家門店，其中，7 月新開的台中台灣大道店，短時間內就成為單月營收突破千萬的大店，印證市場對高價鐵板料理的高度需求，王品目標，明年全台再新增 4 家據點。