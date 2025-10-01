王品瘋美食挑戰賽開跑 吃飯賺折抵最高上看8888元
鉅亨網記者王莞甯 台北
隨著多個連假陸續到來，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (1) 日宣布，即日起至 11 月底進行「王品瘋美食」全品牌瘋挑戰，期藉此全力圈粉並拉抬第四季節慶聚餐消費動能。
王品說明，全品牌瘋挑戰活動為消費者到王品集團旗下全品牌用餐，不論內用外帶，單筆消費滿 500 元，即可獲得 1 枚徽章，最多集滿 21 枚徽章可兌換 8888 點 (1 點可折抵 1 元消費，折抵金額無上限)。
同時，王品加碼簽到領瘋點數活動，10 月 17 日至 26 日期間，到「王品瘋美食」完成 1 次簽到即可得到 1 枚徽章、集滿 3 枚徽章可兌換瘋點數 20 點。
據王品調查，「王品瘋美食」會員數已達 530 萬人，而全品牌瘋挑戰連年引發鐵粉熱烈迴響，去年共有 120 人完成集滿全品牌徽章挑戰，較前一年度激增 2.1 倍，有效挹注營收多達 4000 萬元。
同時，透過活動提高跨品牌互動，也顯見會員高度黏著度，王品統計，目前集團有超過 50% 營收來自會員貢獻。
