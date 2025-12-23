鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-23 19:13

線材廠萬旭 (6134-TW) 今 (23) 日召開法說，公司表示，今年儲能工控、車載表現亮眼，預期仍將是明年營運二大動能，在 AI 伺服器應用方面，則與母公司萬泰科 (6190-TW) 合作，切入高速線材加工。

萬旭儲能、車用成長動能強 攜母公司萬泰科切入AI高速線加工。(鉅亨網資料照)

萬旭表示，今年儲能工控營收成長估 5 成，主要動能來自大陸儲能設備主力客戶，產品應用涵蓋戶儲、商儲及行動儲能櫃等；另外，第四季在澳洲儲能政策推進，儲能產品出貨力道仍強。

車載產品方面，萬旭除原本供貨的歐系大廠電動車訂單穩定成長外，大陸電動車熱管理系統訂單也有所斬獲，預計全年車載營收可望成長 22%。

產能布局上，除了越南廠外，萬旭今年也啟動泰國廠作為東南亞另一個生產據點，目前已小量生產，未來將透過東南亞兩廠加深跟萬泰科的電線廠合作，以強化產品技術及成本競爭力。

萬旭美國子公司則以當地技術開發、當地製造快速供貨優勢，在美國新創市場開發有一定成績，後續配合主力客戶需求，也預計在美中開拓新據點。