高股息ETF「保本」排行：配息頻率非重點 這「3檔」靠含息總報酬勝出
鉅亨網記者張韶雯 台北
費城半導體指數上周重挫 3.89%，市場對於 AI 產業泡沫化的疑慮再度浮現，加上美國政府預算案的進程仍懸而未決，全球資本市場的避險情緒正明顯升溫。在主要國際股市步入高檔震盪格局之際，波動度相對較低、並具有穩定現金流配息特性的高股息 ETF，再次成為大量資金尋求避風港的熱門標的。法人提醒廣大投資人，若被 ETF 表面上的高配息率數字所迷惑，極可能面臨「賺股息，賠價差」的窘境。
根據 CMoney 截至 11 日的最新統計，若以近一個月的「含息總報酬率」作為篩選標準，「FT 臺灣永續高息」(00961-TW) 以 3.7% 的報酬率成功拔得頭籌，其近三個月的累積報酬率更達到 6.5%，整體表現毫不遜色於市場上諸如 00878、00919 等主流高股息產品。
緊追在後的「中信成長高股息」(00934-TW) 單月報酬率達 2.7%，而其今年以來的累積報酬更驚人地高達 17.1%，展現出強勁的成長動能與爆發力。
排名第三的則是「大華優利高填息 30」(00918-TW)，近一月報酬率為 0.3%，該 ETF 採取穩健的季配息策略。
專業投信法人進一步指出，雖然高股息 ETF 透過分散投資於不同產業的方式，確實能夠有效地降低單一個股所帶來的波動風險，然而，決定其長期績效表現的核心關鍵，仍然在於其內部的選股邏輯與策略。
市場上確實存在部分 ETF，為了刻意拉高表面的配息率數字，可能藉由動用收益平準金、分配資本利得進行灌水，甚至在極端情況下出現配發到本金的狀況。投資人如果僅僅盲目地追逐高息數字，恐將落入這些高配息的糖衣陷阱之中。
法人機構特別強調，投資人在評估高股息 ETF 時，真正的關鍵在於必須深入檢視該檔 ETF 的填息能力、配息來源結構的透明度，以及最關鍵的「含息總報酬率」。
這項終極指標的計算方式，不僅完整涵蓋了投資人實際領取的股息收入，更同步納入了股價的資本利得或損失，是最能真實反映資產複利效果與長期投資價值的數據。對於追求長期資產累積的存股族而言，含息總報酬率是不可或缺的終極評估標準。
值得市場關注的是，在前三名績優生中，0961 與 00934 皆採取月配息策略，而 00918 則採季配息，這清楚顯示了 ETF 的配息頻率（月配或季配）與其績效表現並不存在絕對的正相關性。真正影響長期總報酬的決定性因素，依然是優異且經得起市場考驗的選股邏輯與高品質的成分股組合。
理財專家建議，在當前全球市場波動持續加劇的環境下，投資人對於高股息 ETF 的布局策略應堅定回歸基本面原則。務必將填息能力、配息來源的透明度，以及長期含息總報酬率納入綜合評估框架，才能在瞬息萬變的市況中，穩健且扎實地累積資產，從而避免掉入僅僅追求高配息數字的數字遊戲陷阱。
表：熱門高股息近期總報酬率
|
代號
|
股票名稱
|
配息頻率
|
收盤價 (元)
|
近一月總報酬率 (%)
|
近三月總報酬率 (%)
|
今年以來總報酬率 (%)
|
00961
|
FT 臺灣永續高息
|
月配
|
9.8
|
3.7
|
6.5
|
6.7
|
00934
|
中信成長高股息
|
月配
|
20.8
|
2.7
|
8.8
|
17.1
|
00918
|
大華優利高填息 30
|
季配
|
22.6
|
0.3
|
3.0
|
7.5
|
00939
|
統一台灣高息動能
|
月配
|
14.1
|
0.2
|
3.8
|
4.5
|
0056
|
元大高股息
|
季配
|
36.4
|
-0.1
|
5.8
|
11.67
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
季配
|
21.5
|
-0.1
|
2.2
|
0.71
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
月配
|
9.4
|
-0.2
|
3.1
|
4.37
|
00713
|
元大台灣高息低波
|
季配
|
51.2
|
-0.7
|
1.4
|
3.2
|
00878
|
國泰永續高股息
|
季配
|
21.4
|
-1.6
|
2.2
|
2.53
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
月配
|
13.4
|
-1.6
|
4.0
|
3.5
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
月配
|
18.2
|
-1.7
|
2.9
|
4.72
|
00946
|
群益科技高息成長
|
月配
|
10.0
|
-1.7
|
5.9
|
13.9
|
00731
|
復華富時高息低波
|
季配
|
67.5
|
-2.0
|
0.9
|
3.1
資料來源: CMoney(2025.11.11)
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
