鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-11 16:17

費城半導體指數上周重挫 3.89%，市場對於 AI 產業泡沫化的疑慮再度浮現，加上美國政府預算案的進程仍懸而未決，全球資本市場的避險情緒正明顯升溫。在主要國際股市步入高檔震盪格局之際，波動度相對較低、並具有穩定現金流配息特性的高股息 ETF，再次成為大量資金尋求避風港的熱門標的。法人提醒廣大投資人，若被 ETF 表面上的高配息率數字所迷惑，極可能面臨「賺股息，賠價差」的窘境。

高股息ETF「保本」排行：配息頻率非重點 這「3檔」靠含息總報酬勝出。（圖:shutterstock)

根據 CMoney 截至 11 日的最新統計，若以近一個月的「含息總報酬率」作為篩選標準，「FT 臺灣永續高息」(00961-TW) 以 3.7% 的報酬率成功拔得頭籌，其近三個月的累積報酬率更達到 6.5%，整體表現毫不遜色於市場上諸如 00878、00919 等主流高股息產品。

專業投信法人進一步指出，雖然高股息 ETF 透過分散投資於不同產業的方式，確實能夠有效地降低單一個股所帶來的波動風險，然而，決定其長期績效表現的核心關鍵，仍然在於其內部的選股邏輯與策略。

市場上確實存在部分 ETF，為了刻意拉高表面的配息率數字，可能藉由動用收益平準金、分配資本利得進行灌水，甚至在極端情況下出現配發到本金的狀況。投資人如果僅僅盲目地追逐高息數字，恐將落入這些高配息的糖衣陷阱之中。

法人機構特別強調，投資人在評估高股息 ETF 時，真正的關鍵在於必須深入檢視該檔 ETF 的填息能力、配息來源結構的透明度，以及最關鍵的「含息總報酬率」。

這項終極指標的計算方式，不僅完整涵蓋了投資人實際領取的股息收入，更同步納入了股價的資本利得或損失，是最能真實反映資產複利效果與長期投資價值的數據。對於追求長期資產累積的存股族而言，含息總報酬率是不可或缺的終極評估標準。

值得市場關注的是，在前三名績優生中，0961 與 00934 皆採取月配息策略，而 00918 則採季配息，這清楚顯示了 ETF 的配息頻率（月配或季配）與其績效表現並不存在絕對的正相關性。真正影響長期總報酬的決定性因素，依然是優異且經得起市場考驗的選股邏輯與高品質的成分股組合。

理財專家建議，在當前全球市場波動持續加劇的環境下，投資人對於高股息 ETF 的布局策略應堅定回歸基本面原則。務必將填息能力、配息來源的透明度，以及長期含息總報酬率納入綜合評估框架，才能在瞬息萬變的市況中，穩健且扎實地累積資產，從而避免掉入僅僅追求高配息數字的數字遊戲陷阱。

表：熱門高股息近期總報酬率

代號 股票名稱 配息頻率 收盤價 (元) 近一月總報酬率 (%) 近三月總報酬率 (%) 今年以來總報酬率 (%) 00961 FT 臺灣永續高息 月配 9.8 3.7 6.5 6.7 00934 中信成長高股息 月配 20.8 2.7 8.8 17.1 00918 大華優利高填息 30 季配 22.6 0.3 3.0 7.5 00939 統一台灣高息動能 月配 14.1 0.2 3.8 4.5 0056 元大高股息 季配 36.4 -0.1 5.8 11.67 00919 群益台灣精選高息 季配 21.5 -0.1 2.2 0.71 00940 元大台灣價值高息 月配 9.4 -0.2 3.1 4.37 00713 元大台灣高息低波 季配 51.2 -0.7 1.4 3.2 00878 國泰永續高股息 季配 21.4 -1.6 2.2 2.53 00900 富邦特選高股息 30 月配 13.4 -1.6 4.0 3.5 00929 復華台灣科技優息 月配 18.2 -1.7 2.9 4.72 00946 群益科技高息成長 月配 10.0 -1.7 5.9 13.9 00731 復華富時高息低波 季配 67.5 -2.0 0.9 3.1

資料來源: CMoney(2025.11.11)