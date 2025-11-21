【Joe’s華爾街脈動】市場拋售NVIDIA強勁財報，預示情緒轉變
Joe Lu
顯著反轉走勢，顯示獲利了結與估值擔憂。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 20 日 美東時間
摘要
- 美股自早盤漲勢急遽反轉，由 NVIDIA 強勁財報所驅動的漲勢，最終不敵廣泛的拋售。
- 科技股與 AI 股的反轉走勢，顯示在對高估值的持續擔憂下，投資者現正優先進行獲利了結。
- 美國好壞參半的勞動市場數據，為貨幣政策帶來不確定性，降低了聯準會短期內降息的機率。
- 儘管非農就業數據優於預期，但失業率上升，使聯準會缺乏明確的寬鬆政策理由。
- 比特幣急遽下跌至七個月低點，確認了風險偏好普遍降低，尤其是在投機性資產方面。
在一場顯著的反轉中，由輝達 (NVIDIA) 驚人財報所點燃的初步漲勢遭到抹去，那斯達克指數最終收盤急遽下跌。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
