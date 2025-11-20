search icon



【Joe’s華爾街脈動】輝達財報驗證AI漲勢，終結全球四日連跌

Joe Lu

驚人業績逆轉科技股引領的修正，穩定台股盤勢。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】輝達財報驗證AI漲勢，終結全球四日連跌 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 19 日 美東時間


摘要
  • 輝達 (NVIDIA) 驚人的財報，明確地逆轉了持續加深的科技股修正，美國市場中止了連續四日的跌勢。
  • 輝達的卓越業績獨力消除了市場對 AI 泡沫的擔憂，引發科技股盤後強勁反彈，為市場情緒帶來關鍵提振。
  • 聯準會會議紀要顯示委員會內部分歧，進一步降低了十二月降息的機率，使政策不確定性維持高檔。
  • 美國政府重新開門後，即將發布的延遲就業數據，成為衡量經濟健全狀況的下一個主要焦點。
  • 比特幣持續跌破關鍵技術水平，確認市場風險最高角落的投機性泡沫仍在嚴重平倉中。

輝達 (NVIDIA) 一份驚人的財報，獨力中止了正迅速升級為信心危機的全球四日連跌。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


