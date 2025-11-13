search icon



【Joe’s華爾街脈動】投資者自AI轉向價值股，道瓊指數飆升創歷史新高

Joe Lu

美科技股持續的獲利了結賣壓，為台股加權指數 (TAIEX) 創造挑戰性的新環境。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】投資者自AI轉向價值股，道瓊指數飆升創歷史新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 12 日 美東時間


摘要
  • 在結束政府關門的進展驅動下，美國市場上演經典的類股輪動，道瓊指數創下歷史新高，那斯達克指數則下跌。
  • 投資者大舉拋售輝達 (Nvidia) 等高漲的 AI 股，並輪動至價值導向的醫療保健與金融類股，預示風險偏好已出現明確轉變。
  • 投資者消化政府關門所引發的經濟疲弱預期，公債價格上漲，導致殖利率下滑，市場對聯準會十二月降息的機率升高。
  • 石油輸出國組織 (OPEC) 與國際能源署 (IEA) 修正並下調需求前景，導致原油價格急遽下跌，已成為新的重大宏觀經濟逆風。
  • 為結束長達 43 天美國政府關門而通過支出法案的實質進展，是市場此波輪動的主要催化劑。

美國政府即將結束創紀錄的停擺，這無疑一股強力的催化劑，但它並未提振整體市場，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


