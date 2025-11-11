經濟政策轉向+美資追漲！日經今續漲重返51000點 但華爾街2大投行示警這風險
鉅亨網編譯陳韋廷
日股近期延續強漲氣勢，繼昨 (10) 日收漲 1.26% 後，日經 225 指數今 (11) 日早盤漲逾 0.4%，突破 51000 點大關，一度漲高至 51500 點之上，東證指數亦小漲 0.2%，但在這波由政策轉向與資本湧入推動的行情背後，市場卻接連發出風險預警，提示投資人必須警惕短期回檔壓力。
日相高市早苗昨日在國會釋放關鍵政策訊號，宣布將於明年起制定涵蓋未來數年的新財政目標，實質放寬長期堅持的財政整頓承諾。這意味著日本政府將放棄現行年度基本預算收支平衡目標，轉而採用跨年度支出衡量機制，為財政擴張騰出空間。
儘管未立即取消目前年度目標，高市強調將透過「觀察數年收支平衡」評估財政健康度，同時計畫增加生活成本補貼、成長領域投資及國防開支。
更令市場意外的是，高市未排除未來降低消費稅的可能性，與過往政府嚴守財政緊縮的立場形成對比。分析人士指出，此舉實質弱化了財政紀律約束，旨在透過擴大支出提振經濟，但也讓已背負兩倍經濟總量公共債務的日本財政風險進一步累積。
政策轉向加上經濟刺激預期，吸引國際資本加速湧入日股。根據高盛數據，美國對日本股市的資金流入速度已達「安倍經濟學」時期以來最快水平，年初至今日股以美元計價報酬率約 30%，遠超過標普 500 指數，引發美國投資人高度關注。
東京證交所近年推動「改善資本效率」等措施，加上價值股連 4 年跑贏成長股的市場風格，更強化了外資對日股的配置熱情。
然而，市場亢奮之際風險訊號頻現。
花旗上周四 (6 日) 發布策略報告示警，日本科技股已出現明顯過熱跡象，估值甚至超越美股科技 7 巨頭。數據顯示，MSCI 日本 IT 類股的 PEG(本益比相對獲利成長比率)已突破東證指數整體水平，且高於美股科技龍頭。
花旗指出，當前日本科技股上漲更多是盲目追隨美股科技浪潮，缺乏獲利動能支撐，這種「估值跑贏獲利」的模式往往是見頂前兆。儘管花旗維持對日股長期樂觀判斷，認為回調屬健康調整，但仍提醒投資人短期需防範日元升值、科技股回檔及估值指標 (NT 比率) 下行等風險。
高盛日本股票首席策略師 Bruce Kirk 也坦言，日經指數上月底已進入超買區域，若市場出現盤整並不意外。當前日股上漲既受惠於政策寬鬆與外資湧入，也暗藏估值泡沫與債務隱憂。這場由財政轉向與資本流動驅動的行情能否持續，將取決於後續政策落地效果及企業獲利能否跟高估值相互匹配。
