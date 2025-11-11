鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-11 11:35

日股近期延續強漲氣勢，繼昨 (10) 日收漲 1.26% 後，日經 225 指數今 (11) 日早盤漲逾 0.4%，突破 51000 點大關，一度漲高至 51500 點之上，東證指數亦小漲 0.2%，但在這波由政策轉向與資本湧入推動的行情背後，市場卻接連發出風險預警，提示投資人必須警惕短期回檔壓力。

經濟政策轉向+美資追漲！日經今續漲重返51000點 但華爾街2大投行示警這風險（圖：Shutterstock）

日相高市早苗昨日在國會釋放關鍵政策訊號，宣布將於明年起制定涵蓋未來數年的新財政目標，實質放寬長期堅持的財政整頓承諾。這意味著日本政府將放棄現行年度基本預算收支平衡目標，轉而採用跨年度支出衡量機制，為財政擴張騰出空間。

儘管未立即取消目前年度目標，高市強調將透過「觀察數年收支平衡」評估財政健康度，同時計畫增加生活成本補貼、成長領域投資及國防開支。

更令市場意外的是，高市未排除未來降低消費稅的可能性，與過往政府嚴守財政緊縮的立場形成對比。分析人士指出，此舉實質弱化了財政紀律約束，旨在透過擴大支出提振經濟，但也讓已背負兩倍經濟總量公共債務的日本財政風險進一步累積。

東京證交所近年推動「改善資本效率」等措施，加上價值股連 4 年跑贏成長股的市場風格，更強化了外資對日股的配置熱情。

然而，市場亢奮之際風險訊號頻現。

花旗上周四 (6 日) 發布策略報告示警，日本科技股已出現明顯過熱跡象，估值甚至超越美股科技 7 巨頭。數據顯示，MSCI 日本 IT 類股的 PEG(本益比相對獲利成長比率)已突破東證指數整體水平，且高於美股科技龍頭。