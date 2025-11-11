〈美股盤後〉美政府關門現曙光 那指標普均創5月以來最佳單日表現

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-11-11 05:12

美國參議院朝結束史上最長的政府停擺跨出重要一步，為經濟前景帶來曙光，科技股週一 (10 日) 領漲，四大指數集體收紅。

美政府關門現曙光 那指標普均創5月以來最佳單日表現(圖：REUTERS/TPG)

在樂觀氛圍帶動下，道瓊收紅近 400 點，標普 500 指數上漲 1.54% 、那斯達克指數強升 2.27%，後兩者均創下 5 月以來最佳單日表現。

美國政府關門已持續 41 天，自華府週末傳出重大協商突破後，市場對政府重啟運作的信心升溫，最新法案上週日晚間釋出，並迅速通過參議院程序性投票，民主、共和兩黨部分議員合作避免阻撓。

此次停擺已拖累消費者信心、削弱經濟動能，民間信心跌至接近歷史低點，政府服務停頓也使多項重要經濟數據延後發布，為聯準會 (Fed) 決策增添不確定性。本週 CPI 與 PPI 等通膨指標即受影響。

參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 週一稱，參議院將盡速就臨時支出法案進行全體表決，目標是在數小時內付諸投票，但眾院前景仍未明朗。此案將提供政府資金至明年 1 月 30 日，但未納入民主黨先前提出延長醫療補助的要求。

在上週科技族群面臨自 4 月以來最劇烈回檔後，美股本週迎來反彈，先前包括輝達等成長股因 AI 估值過高與泡沫疑慮受壓。

本週市場焦點轉向企業財報，包括 CoreWeave (CRWV-US)、Oklo (OKLO-US) 與 Rocket Lab (RKLB-US) 等科技公司；娛樂業則有迪士尼 (DIS-US) 與 Paramount Skydance (PSKY-US) 將揭露業績。

美股週一 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 381.53 點，或 0.81%，收 47,368.63 點。

那斯達克指數上漲 522.637 點，或 2.27%，收 23,527.174 點。

S&P 500 指數上漲 103.63 點，或 1.54%，收 6,832.43 點。

費城半導體指數上漲 209.59 點，或 3.02%，收 7,156.954 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 394.23 點，或 2.40%，收 16,808.44 點。

標普 11 大板塊中有公用事業、房地產和必需消費品等 3 個板塊下跌，資訊科技、通訊服務漲幅均超 2%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數上漲。Meta (META-US) 上漲 1.62%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.45%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.04%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.85%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.63%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.05%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.21%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電公布 10 月營收強勁，合併營收為新台幣 3,674.73 億元，月增 11%，年增 16.9%，顯示這家全球最大晶圓代工廠持續受惠於以人工智慧為動能的旺盛需求。台積電 ADR (TSM-US) 收高 3.06% 至每股 295.27 美元，折溢價率為 24.09%，換算價為 1830.38 元。

蘋果 (AAPL-US) 開高後迅速下殺，隨後維持在低檔區間震盪整理，收盤仍微幅收紅 0.45%，報每股 269.43 美元。《The Information》週一 (10 日) 援引知情人士報導，蘋果不會如原先計劃於 2026 年秋季推出下一代 iPhone Air，主因是銷售疲弱。

輝瑞宣布以 100 億美元收購肥胖藥開發公司 Metsera，儘管諾和諾德在競標中落敗，但市場認為其未跟價是明智之舉、展現財務紀律，反而成為最大受益者。Metsera(MTSR-US) 週一下挫逾 14%，輝瑞 (PFE-US) 收黑 0.18%，丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 走高 0.57%。

華爾街分析

若政府重啟，延後公布之經濟數據將陸續恢復，摩根士丹利指出，首項主要數據可能為 9 月就業報告，而通膨與消費支出等數據可能需 1 至 2 週才會發布。

Wedbush 分析師 Dan Ives 在報告中指出，市場近期對微軟、Palantir 與輝達等人工智慧龍頭的資金湧入，雖為板塊帶來支撐，但也可能在短期內增加科技多頭行情的隱憂。

道富銀行宏觀策略主管 Michael Metcalfe 則表示，10 月通膨上行動能已有所放緩，隨著市場進入季節性折扣期，物價變化仍需持續觀察，目前通膨雖仍具韌性，但尚未出現異常走勢。