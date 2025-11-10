鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為13.64元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元上修至2.02元，其中最高估值2.38元，最低估值1.06元，預估目標價為13.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.38)
|1.63
|2.16
|1.89
|最低值
|1.06(1.06)
|0.88
|0.9
|1.89
|平均值
|1.9(1.87)
|1.21
|1.47
|1.89
|中位數
|2.02(1.95)
|1.19
|1.43
|1.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|96.37億
|122.61億
|143.30億
|147.27億
|最低值
|89.48億
|93.53億
|96.93億
|123.29億
|平均值
|92.19億
|104.54億
|115.26億
|135.28億
|中位數
|91.70億
|102.37億
|106.59億
|135.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.54
|1.18
|3.40
|2.17
|-1.04
|營業收入
|59.05億
|75.92億
|96.49億
|79.59億
|87.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
