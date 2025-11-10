鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為14.86元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.53元，其中最高估值0.85元，最低估值0.32元，預估目標價為14.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.57
|2.68
|2.78
|最低值
|0.32(0.32)
|0.22
|0.57
|0.93
|平均值
|0.54(0.54)
|1.21
|1.58
|1.43
|中位數
|0.53(0.54)
|1.35
|1.42
|1.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.59億
|42.35億
|49.62億
|48.65億
|最低值
|24.73億
|35.79億
|30.32億
|28.99億
|平均值
|26.27億
|38.29億
|39.61億
|38.20億
|中位數
|26.23億
|38.41億
|39.42億
|35.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|營業收入
|8.43億
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
