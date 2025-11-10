search icon



PCB 鑽孔墊材廠鉅橡Q3賺贏上半年總和 1-9月EPS 0.81元

鉅亨網記者張欽發 台北


AI 帶動高階 PCB 需求，也讓 PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 業績旺起來，鉅橡今 (10) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 3801 萬元，季增 3.57 倍，年增 55.33%，賺贏上半年總和，每股 0.47 元，2025 年 1-9 月稅後純益 6564 萬元，年減 10.57%，每股純益 0.81 元。

cover image of news article
PCB 鑽孔墊材廠鉅橡執行董事馮興運。(鉅亨網記者張欽發攝)

鉅 橡 2025 年第三季營收 3.43 億元，毛利率 23.03%，季增 2.64 個百分點，年減 0.84 個百分點，第三季稅後純益 3801 萬元，季增 3.57 倍，年增 55.33%，賺贏上半年總和，每股 0.47 元。


鉅橡 2025 年 1-9 月營收 9.87 億元，毛利率 21.72%，年減 1.2 個百分點，稅後純益 6564 萬元，年減 10.57%，每股純益 0.81 元。

同時，鉅橡 10 月營收 1.03 億元，月減 10.42%，年減 2.18；累計 2025 年 1-10 月營收 10.85 億元，年增 2.98%。

鉅橡專注於 AI 領域所需的高階 CCL 裁切保護材及高階墊板產品，預期將持續受惠於 AI 伺服器、多層板及 ABF 載板需求升溫，營運展望穩健樂觀。

