〈ESG狂潮〉上福由董事長王國印率集團旗下 從淨灘落實「源頭減塑」

上福由董事長王國印(左 )率集團旗下 從淨灘落實「源頭減塑」，右台中港酒店總經理姜文偉。(圖：上福提供)

上福集團短短兩小時清出寶特瓶、保麗龍碎片、漁網殘骸及各式一次性塑膠垃圾，展現企業落實永續、回饋在地的決心。王國印也強調，淨灘不是終點，而是起點，唯有從認識環境開始，才能逐步在生活中減少垃圾，真正實踐源頭減塑。

上福集團也透過合作深化行動的教育。特別攜手社會企業海湧工作室，將回收海廢轉化為藝術畫作，並於現場舉行「畫龍點睛」儀式，象徵企業從自身開始落實減塑的承諾。

海湧工作室副執行長郭芙到場指導並提到，淨灘只是開始，真正的挑戰是回到日常生活中能否少用一次性塑膠。 此次創作的海廢畫以台中港酒店吉祥物「鷗嗨喲」為設計意象，透過實際海廢垃圾拼貼完成，象徵企業把清理成果轉化為持續可見的提醒，期盼啟發親子與社區居民從日常生活落實減塑。

為了讓更多民眾一同重視海洋環境議題，「鷗嗨喲海廢畫」即日起於集團的台中港酒店展出，並搭配社群響應活動。

上福全球並在 6 月股東會完成董事全面改選，在新一屆董事會並推選由王國印出任董事長，原任董事長王瑞宏仍任董事。