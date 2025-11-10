聯發科10月營收微降至520億元 前10月年增12%

search icon



IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 10 月營收 520.26 億元，月減 4.24%，年增 1.78%，累計前 10 月營收 4978.04 億元，年增 12.2%；聯發科受中國十一長假影響，10 月營收較上月略減，但仍較去年同期成長，全年仍可望挑戰新高水準。

cover image of news article
聯發科天璣9500。(鉅亨網資料照)

聯發科第四季受惠旗艦型智慧型手機、GB10 專案以及車用晶片營收強勁成長，有助抵銷消費性電子產品季節性下滑的影響，預期第四季營收約 1421-1501 億元，季增 0-6%，全年美元營收估達 190 億美元，創下歷史新紀錄。


以產品線來看，聯發科受惠旗艦手機晶片天璣 9500 獲眾多客戶導入，需求比原預期更強勁，客戶產品不僅在在中國推出，也計劃在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市，也帶動手機業務較上季成長。

電源管理 IC 與智慧裝置平台第四季都因季節性因素，業績較上季下降，不過仍看好車用業務將強勁成長，主要受惠多家中國智慧座艙客戶陸續推出高階與中階車款，帶動第四季車用晶片營收相較去年同期有超過一倍的成長，預期此成長動能延續至 2026 年。

    Empty