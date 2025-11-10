聯發科10月營收微降至520億元 前10月年增12%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-10 18:50

‌



IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 10 月營收 520.26 億元，月減 4.24%，年增 1.78%，累計前 10 月營收 4978.04 億元，年增 12.2%；聯發科受中國十一長假影響，10 月營收較上月略減，但仍較去年同期成長，全年仍可望挑戰新高水準。

聯發科天璣9500。(鉅亨網資料照)

聯發科第四季受惠旗艦型智慧型手機、GB10 專案以及車用晶片營收強勁成長，有助抵銷消費性電子產品季節性下滑的影響，預期第四季營收約 1421-1501 億元，季增 0-6%，全年美元營收估達 190 億美元，創下歷史新紀錄。

‌



以產品線來看，聯發科受惠旗艦手機晶片天璣 9500 獲眾多客戶導入，需求比原預期更強勁，客戶產品不僅在在中國推出，也計劃在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市，也帶動手機業務較上季成長。