三立集團入主大同 (2371-TW)，張榮華接任董事長一職，對此，總經理沈柏延認為「三立集團的加入是加分」。對於 2026 年營運，沈柏延指出，明年整體營收可望年增雙位數，目標成長 15%。

大同總座沈柏延：三立集團加入是加分，拚明年營收成長雙位數。

沈柏延表示，三立集團擅於行銷，可補足大同以往在行銷的弱點。此外，張榮華重視專業發展與業務拓展，因此也成立財會管理的策略小組，推動業務成長與優化財務。整體而言，認為三立集團的加入是加分。

展望後市，沈柏延指出，明年整體營收可望年增雙位數，以成長 15% 為目標，六大事業群皆有機會，其中，主要動能來自電力與太陽能事業群兩大核心引擎。其他事業方面，資通訊事業受惠數位轉型，政府擴大相關預算，也有望成長；家電事業則預估持平。

至於不動產開發案，大同莊園預計 2027 至 2028 年認列，規模達 160 億元，其他包括中和聯開案及台北橋口等開發案，也預計在 2028 後陸續認列。