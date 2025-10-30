大同總座沈柏延：三立集團加入是加分 拚明年營收成長雙位數
鉅亨網記者劉玟妤 台北
三立集團入主大同 (2371-TW)，張榮華接任董事長一職，對此，總經理沈柏延認為「三立集團的加入是加分」。對於 2026 年營運，沈柏延指出，明年整體營收可望年增雙位數，目標成長 15%。
沈柏延表示，三立集團擅於行銷，可補足大同以往在行銷的弱點。此外，張榮華重視專業發展與業務拓展，因此也成立財會管理的策略小組，推動業務成長與優化財務。整體而言，認為三立集團的加入是加分。
展望後市，沈柏延指出，明年整體營收可望年增雙位數，以成長 15% 為目標，六大事業群皆有機會，其中，主要動能來自電力與太陽能事業群兩大核心引擎。其他事業方面，資通訊事業受惠數位轉型，政府擴大相關預算，也有望成長；家電事業則預估持平。
至於不動產開發案，大同莊園預計 2027 至 2028 年認列，規模達 160 億元，其他包括中和聯開案及台北橋口等開發案，也預計在 2028 後陸續認列。
另外，大同參展 2025 智慧能源展，以電力核心設備、節能馬達與 EV 動力、智慧節能空調、智慧電表、創新能源服務等五大電力能源方案，協助客戶迎戰能源轉型，實現能源自主，全面提升電力系統的彈性與效率，有效降低因電力問題所造成的營運風險與非預期損失。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇