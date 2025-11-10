Gogolook防詐業務熱 10月營收衝出新猷
信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 今 (10) 日公布 10 月合併營收 9709 萬元，月增 0.5%，年增 36.79%，創單月新高紀錄，累計前 10 月合併營收 8.45 億元，年增 22.35%，也創同期新高。
Gogolook 表示，消費者防詐、企業端防詐和金融科技服務等三大業務皆持續擴張， 預估全年營收成長可望優於產業平均，續創新高，尤其軟體業的特性是前期固定投入高，在營運達到關鍵規模並透過 AI 持續提升營運效率後，獲利表現可望跳升，樂觀看將迎向連續年度的高獲利成長。
Gogolook 進一步指出，消費者防詐服務方面，Whoscall MAU (月活躍用戶) 在海外市場尤其泰國和菲律賓的帶動下，將持續增長，並透過推行差異化定價策略，進一步提升訂閱用戶覆蓋度。
金融科技服務方面，JUJI 招財麻吉推廣成果持續擴大，已占整體營收超過 10%，成為新的成長動能。
同時，袋鼠金融於本月初宣布推出全新訂閱服務「交通月卡」，展現品牌自金融科技延伸至生活消費場景的策略布局，有效強化經營會員生態系。
企業端防詐服務方面，Gogolook 也看好，海內外多項合作案將陸續轉為營收，加上收購 ScamAdviser 將併入整年度營收，預期加速成長，其中 Watchmen 商譽保護服務成功獲政府機構導入，並已與多間海內外代理商達成策略合作，客戶數量快速成長中。
