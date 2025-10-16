國內券商首見 凱基證導入Gogolook AI 防詐解決方案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-16 15:28

凱基證導入Gogolook AI 防詐解決方案。(圖：凱基證提供)

據警政署 165 打詐儀表板揭露，9 月「投資詐騙」的報案受理案數近 1800 件，財損金額超過 26 億元。

Gogolook 具備東南亞與東亞最大的電話號碼資料庫，在網域防詐上，也結合全球防詐聯盟 GASA 和 ScamAdviser 等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫，作為 AI 模型訓練與防詐研發的重要基礎，獲台灣內政部警政署、泰國皇家警察與國家網路安全局、菲律賓網路犯罪調查中心、馬來西亞皇家警察、日本東京都警察廳等單位指名合作。

凱基證表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，可透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。