國內券商首見 凱基證導入Gogolook AI 防詐解決方案
鉅亨網記者王莞甯 台北
為守護投資人資產安全，並展現防堵詐騙的決心，凱基證券今 (16) 日宣布採用信任科技服務商 Gogolook(6902-TW)AI 防詐解決方案，客戶可免費查詢陌生電話和網站的風險與安全性，也成為國內首家提供「投資人詐騙情資查詢服務」的券商。
據警政署 165 打詐儀表板揭露，9 月「投資詐騙」的報案受理案數近 1800 件，財損金額超過 26 億元。
Gogolook 具備東南亞與東亞最大的電話號碼資料庫，在網域防詐上，也結合全球防詐聯盟 GASA 和 ScamAdviser 等各國合作夥伴數千萬量級詐騙網站資料庫，作為 AI 模型訓練與防詐研發的重要基礎，獲台灣內政部警政署、泰國皇家警察與國家網路安全局、菲律賓網路犯罪調查中心、馬來西亞皇家警察、日本東京都警察廳等單位指名合作。
凱基證表示，近年來投資詐騙手法日益多元，詐騙集團經常利用假冒金融機構、投資社群、通訊軟體群組等方式誘騙民眾，為有效降低投資人受害風險，即日起客戶若接獲可疑電話號碼或網址，可透過凱基證券官網「反詐騙專區」詐騙情資查詢服務，一鍵檢查資訊風險等級，確認是否含有惡意連結、常見詐騙樣態，共同營造安全無詐的投資環境。
Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，Gogolook 的防詐業務具備多元的商業模式，不僅僅打造自有產品直接服務用戶，也同時在許多海外市場直接提供 AI 防詐解決方案予企業或政府機構進行應用，成為企業與政府的防詐加速器，此次與凱基證合作，是將海外實作經驗豐富的 AI 防詐情資服務首次部署於台灣企業既有服務中。
