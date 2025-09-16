Gogolook大改版Whoscall上線 迎下一個十年里程碑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-16 11:34

信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 今 (16) 宣布旗下數位防詐 App Whoscall 全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，進一步凝聚全民力量協作對抗詐騙，Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，從未停止創新，視改版 Whoscall 作為迎向下一個 10 年成長的里程碑。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫。(鉅亨網記者王莞甯攝)

Whoscall 本次改版加入社群參與和回饋機制，結合 AI 技術和社群力創造防詐新體驗，並同步新推雙人、家庭進階版訂閱方案。

據 Whoscall 攜手全球防詐聯盟 GASA 與 ScamAdviser 發布的《2025 亞洲詐騙調查報告：台灣篇》．72% 台灣民眾曾遭遇詐騙，且平均每兩天就可能遇上一宗詐騙，更有 52% 受訪者在遭遇詐騙後感到心理壓力，40% 因而出現焦慮、失眠等狀況，顯示詐騙已從法律與金融問題擴大為公共心理健康議題。

回顧去年一整年，Whoscall 有來自 57 個國家、950 萬用戶參與回報，累積 1.35 億筆回報資料，奠定 Whoscall 作為全球最大的防詐社群的地位。未來，郭建甫強調，Whoscall 將不只是工具型應用程式，而是與用戶共同成長的防詐夥伴。

Whoscall 升級首度導入全新虛擬勵章制度，鼓勵用戶累積回報數量並獲得榮譽勳章肯定，藉此提升用戶參與並強化防詐社群的連結，並將於第四季推出「Whoscall 任務牆」作為任務回饋機制。

而 Whoscall 為回應用戶想為家中長輩及兒女升級 Whoscall 進階版的需求，新推出雙入方案每月 155 元、年訂閱 1,390 元和家庭五人方案每月 295 元、年訂閱 2,590 元，平均價格比過往單人訂閱更加便宜。

Whoscall 進階版功能包括自動封鎖騷擾號碼、資料庫自動更新、智慧簡訊管家、即時來電辨識 Plus(iPhone 限定)、無廣告介面，未來也將新增更多功能，持續提升用戶的安全防護。

此外，Whoscall 進階版也提供企業採購，適用於消費者活動、員工節慶禮品、股東會贈禮等多種情境，邀請企業齊力提升社會防詐意識與防護能力。