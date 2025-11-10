營收速報 - 台特化(4772)10月營收2.82億元年增率高達237.36％
今年1-10月累計營收為14.04億元，累計年增率99.92%。
最新價為311.5元，近5日股價下跌-8.1%，相關化學股價指數下跌-5.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3821 張
- 外資買賣超：-3138 張
- 投信買賣超：-558 張
- 自營商買賣超：-125 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2.82億
|237%
|1%
|25/9
|2.79億
|295%
|3%
|25/8
|2.72億
|257%
|210%
|25/7
|8,780萬
|31%
|9%
|25/6
|8,064萬
|48%
|-11%
|25/5
|9,018萬
|27%
|-2%
台特化(4772-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
