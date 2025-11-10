search icon



營收速報 - 台特化(4772)10月營收2.82億元年增率高達237.36％

鉅亨網新聞中心


台特化(4772-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2.82億元，年增率237.36%，月增率0.95%。

今年1-10月累計營收為14.04億元，累計年增率99.92%。

最新價為311.5元，近5日股價下跌-8.1%，相關化學股價指數下跌-5.13%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3821 張
  • 外資買賣超：-3138 張
  • 投信買賣超：-558 張
  • 自營商買賣超：-125 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2.82億 237% 1%
25/9 2.79億 295% 3%
25/8 2.72億 257% 210%
25/7 8,780萬 31% 9%
25/6 8,064萬 48% -11%
25/5 9,018萬 27% -2%

台特化(4772-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

