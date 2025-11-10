日股報酬率輾壓標普 高盛：美資正瘋狂湧入追漲
鉅亨網編輯林羿君
高盛 (GS-US) 表示，由於日本股市的報酬率相較於美國股市更為突出，美國投資人對專注於科技和人工智慧（AI）領域的日本股票興趣大增，正在持續增加持股。
高盛首席日本股票策略師 Bruce Kirk 表示：「美國資金流入的速度是我們在『安倍經濟學』以來所見最快的。」他還指出，美國投資者對日本股市的積極參與度已達到 2022 年 10 月以來的最高水準，並補充說他經常收到會面邀請。
美國資金的流入，反映了日本股票今年以來以美元計價的強勁表現。日元今年以來上漲 2.5%，以及首相高市早苗刺激政策點燃了市場樂觀情緒。日經 225 指數 (NKY) 今年以美元計價已上漲約 30%，遠超過標普 500 指數 14% 的漲幅。
美國資金參與度不斷提高，可能代表著日本股市的一個關鍵轉捩點，預示著市場驅動力可能從價值股轉向成長股。
在東京證券交易所和政府推動「改善資本效率」等一系列有利於投資人的措施下，自 2021 年以來，價值股的表現已連續四年優於成長股。然而，隨著全球對科技和 AI 的追逐，以及首相新一輪刺激政策對成長產業的傾斜，市場預期這一趨勢可能發生根本性轉變。
Kirk 表示，美國資金參與度提高的意義重大，而且它們往往傾向於科技和人工智慧相關的主題。
他認為，由於全球投資人在日本股票的淨持倉量與安倍經濟學高峰期相比，仍處於較低水準，這為進一步買入留下了空間，因此預計外國資金流入將會進一步增加。同時，全球投資人持續的分散投資需求，很可能將支撐這一趨勢。
根據日本交易所集團公佈的數據，10 月最後兩週，外國投資人淨買入 3,840 億日元（25 億美元）的日本股票現貨和期貨。即便如此，鑑於日經指數在 10 月下旬進入超買區間（overbought territory），如果市場出現盤整，也不會感到驚訝。
