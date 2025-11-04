日元走強 首相高市早苗稱通膨尚未持續達標 承諾不增稅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本首相高市早苗周二 (4 日) 發表重要講話，表示日本在實現日本央行的物價目標方面，仍只走完了一半的路程。高市指出，儘管受食品成本上漲影響，日本的消費者通膨率持續徘徊在 3% 左右，但尚未實現以穩固的工資增長為後盾的可持續且穩定的價格增長。
高市發表上述言論後，市場出現波動。日元兌美元上漲逾 0.3%，突破 153.77。同時，日本 30 年期公債殖利率上漲 5 個基點，達到 3.09%。
她在議會表示，日本央行在去年結束了長達 10 年的大規模刺激措施，並於今年 1 月將短期利率提高至 0.5%，以期達到 2% 的通膨目標。但此後，日本央行一直維持利率不變，以確保在穩健的工資增長支撐下，日本能在持續達成物價目標方面取得進一步進展。
高市暗示，她傾向於央行應放慢升息步伐，並期望日本央行採取適當的貨幣政策，以可持續地達成價格目標。她同時呼籲日本央行應與政府保持密切合作。
高市的發言也回應了反對黨領袖、前首相野田佳彥的質詢。野田曾提出，阻止日本央行升息恐將導致日元走弱，進而推高進口成本和更廣泛的通膨。事實上，應對主要由進口價格高漲引起的民眾生活成本上升問題，是高市新內閣面臨的一項關鍵挑戰。
在經濟戰略方面，高市承諾將在明年夏季之前制定出新的國家成長戰略。她宣示將奉行「負責任、積極主動的財政政策理念」，有策略地實施財政刺激措施，目標是在不提高稅率的前提下增加稅收收入。政府計畫「有策略地」部署財政支出，以提高家庭收入，改善消費者信心，並提振經濟。
高市的言論與她的導師、前首相安倍晉三的經濟政策有相似之處，她提到安倍經濟學曾成功提升了 GDP 並創造了就業機會。
在此之前，受美國聯準會降息預期降低、推高美國長期殖利率的影響，日元兌美元曾走軟至接近 154.50。日本財政大臣片山皋月此前也對日元交易中出現的「單邊和快速的波動」發出警告，並表示當局正以「強烈的緊迫感」監測情況。
