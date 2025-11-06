〈日股盤後〉科技股反攻 日經指數強彈671點終結連二黑
受到美股反彈激勵，日股週四 (6 日) 開高一度強彈逾千點，日經 225 指數(NKY) 終場 1.34% 或 671.41 點，報 50,883.68 點，結束連續二個交易日的跌勢。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 1.38% 或 45.16 點，收 3,313.45 點。
分析師表示，美國股市反彈，原因是對科技股估值虛高的擔憂有所緩解，樂觀的獲利和優於預期的經濟數據刺激了風險偏好。日經指數目前先試探 5 萬 1 關卡，等站穩腳步後才會續攻 5 萬 2 大關。
昨日殺盤重心的科技股強勢反攻，DISCO 飆漲 6.27%，愛德萬測試上漲 3.15%，軟銀上漲 2.92%，東京威力科創則扭轉漲勢，翻黑小跌 0.36%。
巴菲特旗下波克夏傳出考慮今年來第二度發行日元債，激勵商社股走強，三菱商事上漲 1.88%、三井物產勁揚 3.15%、伊藤忠商事上漲 2.78%、住友商事上漲 3.83%、丸紅上漲 1.39%。
其他個股方面，日產汽車下跌 1.66%。日產宣布將以 970 億日元的價格出售位於橫濱市的總部大樓，並將在今年度內認列 739 億日元特別獲利。
