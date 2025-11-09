研揚Q4估持穩明年樂觀 記憶體漲價成本可轉嫁
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠研揚 (6579-TW) 總經理林建宏表示，目前接單穩定成長，第四季與第三季不會相差太多，今年營收雙位數成長沒有太大問題，明年在一些專案放量下，展望同樣樂觀。
針對近期 CPU、記憶體缺貨及漲價，林建宏坦言，多少會影響到專案進度，但研揚有做前期準備，此外，因為 CPU、記憶體的用料多為客戶指定，因此成本上漲部分可以轉嫁。
不過，林建宏認為，由於目前 AI 需求強勁，記憶體大廠產能都多轉往生產 HBM 等高階產品，因此 DDR4 短期難看到緩解跡象，但希望明年第一、二季可以改善。
以接單狀況來看，林建宏表示，上半年訂單出貨比 (BB Ratio) 約 1.1、第三季也有 1.03，維持 1 以上的水準、接單穩定成長；明年不管歐美還是中國、新興市場，都滿正面樂觀，有一些專案明年放量機率非常高，展望持樂觀態度。
AI 應用方面，林建宏說明，AI 產品去年營收佔 10% 多，今年前三季則成長到 20%，未來比重目標達 30%，預計未來 3-5 年內，邊緣 AI 需求將正式進入爆發成長階段。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇