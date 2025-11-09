研揚Q4估持穩明年樂觀 記憶體漲價成本可轉嫁

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-09 12:23

研揚總經理林建宏。(鉅亨網資料照)

針對近期 CPU、記憶體缺貨及漲價，林建宏坦言，多少會影響到專案進度，但研揚有做前期準備，此外，因為 CPU、記憶體的用料多為客戶指定，因此成本上漲部分可以轉嫁。

不過，林建宏認為，由於目前 AI 需求強勁，記憶體大廠產能都多轉往生產 HBM 等高階產品，因此 DDR4 短期難看到緩解跡象，但希望明年第一、二季可以改善。

以接單狀況來看，林建宏表示，上半年訂單出貨比 (BB Ratio) 約 1.1、第三季也有 1.03，維持 1 以上的水準、接單穩定成長；明年不管歐美還是中國、新興市場，都滿正面樂觀，有一些專案明年放量機率非常高，展望持樂觀態度。