鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-09 10:10

‌



隨著雙 11 網購節逼近，財政部關務署呼籲民眾慎選商品，強調：含豬肉、動植物、藥品、電子煙、管制刀械、仿冒品等高風險貨物，若違規輸入，不僅會遭沒入與銷毀，還可能面臨鉅額罰鍰與刑責，以免輕忽造成重罰。若是透過網購進口，又同時違反《動物傳染病防治條例》，最重可處 7 年以下有期徒刑及最高 300 萬元罰金。

雙11折扣再大也別衝動！海關披露10大跨境違禁品&罰則 違者最高罰300萬+7年。（圖: shutterstock)）

一、肉類及肉製品：非洲豬瘟警報

‌



海關加強對來自中國大陸、港澳、越南、泰國等高風險地區貨物抽檢，尤其查緝含豬肉及其製品。初犯罰鍰新台幣 20 萬元；再次違規罰鍰 100 萬元。 若是透過網購進口，又違反《動物傳染病防治條例》，可處 7 年以下有期徒刑及最高 300 萬元罰金。

二、動植物及製品：檢疫必備

海關指出，植物盆栽、活動植物等皆屬應施檢疫貨物，需向農委會防檢署申請檢疫，否則同樣屬於應施檢疫物，被查獲將被沒入銷毀，並可能按豬肉類規定開罰、追究刑責。

三、藥品、醫療器材、健康食品

無論是處方藥、管制藥品、健康食品或隨身藥品，均屬「涉簽審貨物」，不能使用快遞簡易申報通關，應辦理正式報關，並申請衛福部或相關單位許可。

四、槍械、彈藥、刀械及危安管制品

包含各式槍砲、子彈、爆裂物及開鋒刀械，均在海關「管制物品」範圍內，違者不僅會沒入，並課以貨價 3 倍以下罰鍰。若有申報虛報、逃避管制行為，還會被追究刑責。

五、毒品、管制藥品

海關緝毒行動常見於快遞查緝中，例含海洛因、甲基安非他命、大麻等，違者重罰甚至刑責。

六、瀕臨絕種野生動植物及其製品（CITES）

含稀有動物、植物標本與製品，未經 CITES 許可，均不得輸入；否則沒入與重罰。

七、仿冒商品、侵權貨品

假冒他人專利、商標、著作權物品，一經查獲，將遭強制沒入，並可能罰鍰。

八、電子煙、化學物質與其他毒性品

台北關指出，近期快遞查獲電子煙油、化學藥劑等違禁物品；提醒：無論是處方藥、電子煙、管制藥劑、醫療器材還是健康食品，都不能用快遞簡易報關，必須完成一般報關與申請相關許可。違者將依《海關緝私條例》遭貨物沒入和罰鍰。

九、電信管制射頻器材

如含 Wi‑Fi、藍牙功能的電子產品須留意，部分設備需申請 NCC 許可，否則會被沒入與罰款。

十、菸酒與實施稅配額農產品

菸酒類、農產品需遵守關稅與配額規範，且不適用簡易報關制；違者需完整申報並繳納稅費。

關務署強調，沒入物若需銷毀，處理費超過 5,000 元，將由進口人負擔全部費用。一般品銷毀費約 10 元 / kg，特殊物品（農藥、毒性化學物）可能高達 200 元 / kg。

海關將如何「防堵」管制？關務署強調，首先是全面 X 光與抽驗：針對高風險地區進口品強檢，並動檢疫犬加強查驗。 其次是加嚴一般報關程序：涉疫肉品等均需一般報單與主管機關許可，否則拒絕通關並處罰；民眾可透過關稅署稅則查詢系統或「關港貿單一窗口」確認商品是否允於進口並辦理申請。