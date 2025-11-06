二代健保新制讓荷包變薄？法人報你知：債券ETF配息收益來自海外免課補充保費
鉅亨網記者張韶雯 台北
衛福部擬修改二代健保補充保費計算方式，將利息、股利等收入改採年度結算制度，引發投資人一陣譁然，在此政策變革下，債券型 ETF 配息收益多數來自海外，不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，成投資人資產配置的新焦點。
衛福部表示，為因應健保財務壓力，政府擬修法調整補充保費計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入改採年度結算。根據規劃，六大類所得年累計逾 2 萬元，將收取 2.11% 補充保費，且扣繳上限從 1000 萬元提升至 5000 萬元，最快 116 年實施，影響約 480 萬人，預計為健保增加 100 至 200 億元收入。現行即時扣繳方式易被拆單規避，因此修法方向將採「年結算」制度。
富蘭克林華美投信指出，投資海外美債或美債 ETF，若配息中屬於利息收入部分為「海外所得」，可適用海外收入的 750 萬扣除額，且不納入二代健保補充保費課徵範圍。
市場分析顯示，投資級債券 ETF 年化配息率普遍維持在 5-6% 區間，在全球降息環境更具吸引力。根據最新數據，長天期債券表現尤為突出，元大零息超長美債（00969B-TW）近三月總報酬率達 7.6%，統一美債 20 年（00931B-TW）為 6.1%。投資級債券方面，FT 投資級債 20+（00982B-TW）近三月總報酬率為 5.8%，大華投等美債 15Y+（00959B-TW）為 5.7%。金融債券表現同樣亮眼，永豐 ESG 銀行債 15+（00958B-TW）近三月總報酬率達 6.4%。
法人建議，投資人可趁二代健保新制上路前，適度配置債券 ETF，既能獲取穩定收益，又能合法節稅。惟應密切關注未來法規變動，適時調整投資策略。
表：近期各類型債券 ETF 績效
|
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價
(元)
|
近三月總報酬率 (%)
|
近一月總報酬率 (%)
|
投
債
|
00982B
|
FT 投資級債 20+
|
9.9
|
5.8
|
0.5
|
00959B
|
大華投等美債 15Y+
|
9.4
|
5.7
|
0.2
|
00968B
|
元大優息投等債
|
9.3
|
5.6
|
0.2
|
00970B
|
新光 BBB 投等債 20+
|
9.4
|
5.6
|
0.0
|
00942B
|
台新美 A 公司債 20+
|
14.4
|
5.6
|
0.6
|
00966B
|
統一 ESG 投等債 15+
|
14.0
|
5.6
|
0.4
|
00967B
|
元大優息美債
|
9.2
|
5.7
|
2.2
|
00950B
|
凱基 A 級公司債
|
14.1
|
5.5
|
1.1
|
00937B
|
群益 ESG 投等債 20+
|
15.0
|
5.5
|
0.3
|
00957B
|
兆豐 US 優選投等債
|
13.7
|
5.4
|
0.1
|
00948B
|
中信優息投資級債
|
9.5
|
5.2
|
0.3
|
00980B
|
台新特選 IG 債 10+
|
9.5
|
5.2
|
0.2
|
非
|
00945B
|
凱基美國非投等債
|
14.2
|
5.1
|
1.4
|
00953B
|
群益優選非投等債
|
9.6
|
4.6
|
1.6
|
00981B
|
第一金優選非投債
|
9.2
|
3.6
|
0.2
|
金
|
00958B
|
永豐 ESG 銀行債 15+
|
9.4
|
6.4
|
1.3
|
00933B
|
國泰 10Y + 金融債
|
16.2
|
5.9
|
1.6
|
美
|
00969B
|
元大零息超長美債
|
8.7
|
7.6
|
2.7
|
00931B
|
統一美債 20 年
|
13.8
|
6.1
|
2.5
資料來源：CMoney 資料日期：截至 2025.11.04
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 健保每年近900億缺口 石崇良祭三箭：統一獎金起徵點、股利利息防拆單及強調互助
- 健保補充保費撒出細網！「拆單」改年度結算課2.11% 衝擊480萬人
- 健保每年近900億缺口 石崇良祭三箭：統一獎金起徵點、股利利息防拆單及強調互助
- 健保補充保費撒出細網！「拆單」改年度結算課2.11% 衝擊480萬人
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇