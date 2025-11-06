search icon



二代健保新制讓荷包變薄？法人報你知：債券ETF配息收益來自海外免課補充保費

鉅亨網記者張韶雯 台北


衛福部擬修改二代健保補充保費計算方式，將利息、股利等收入改採年度結算制度，引發投資人一陣譁然，在此政策變革下，債券型 ETF 配息收益多數來自海外，不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，成投資人資產配置的新焦點。

cover image of news article
二代健保新制讓荷包變薄？法人報你知：債券ETF配息收益來自海外免課補充保費 。（圖: shutterstock)

衛福部表示，為因應健保財務壓力，政府擬修法調整補充保費計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入改採年度結算。根據規劃，六大類所得年累計逾 2 萬元，將收取 2.11% 補充保費，且扣繳上限從 1000 萬元提升至 5000 萬元，最快 116 年實施，影響約 480 萬人，預計為健保增加 100 至 200 億元收入。現行即時扣繳方式易被拆單規避，因此修法方向將採「年結算」制度。


富蘭克林華美投信指出，投資海外美債或美債 ETF，若配息中屬於利息收入部分為「海外所得」，可適用海外收入的 750 萬扣除額，且不納入二代健保補充保費課徵範圍。

市場分析顯示，投資級債券 ETF 年化配息率普遍維持在 5-6% 區間，在全球降息環境更具吸引力。根據最新數據，長天期債券表現尤為突出，元大零息超長美債（00969B-TW）近三月總報酬率達 7.6%，統一美債 20 年（00931B-TW）為 6.1%。投資級債券方面，FT 投資級債 20+（00982B-TW）近三月總報酬率為 5.8%，大華投等美債 15Y+（00959B-TW）為 5.7%。金融債券表現同樣亮眼，永豐 ESG 銀行債 15+（00958B-TW）近三月總報酬率達 6.4%。

法人建議，投資人可趁二代健保新制上路前，適度配置債券 ETF，既能獲取穩定收益，又能合法節稅。惟應密切關注未來法規變動，適時調整投資策略。

表：近期各類型債券 ETF 績效

 

代號

股票名稱

收盤價

(元)

近三月總報酬率 (%)

近一月總報酬率 (%)


00982B

FT 投資級債 20+

9.9

5.8

0.5

00959B

大華投等美債 15Y+

9.4

5.7

0.2

00968B

元大優息投等債

9.3

5.6

0.2

00970B

新光 BBB 投等債 20+

9.4

5.6

0.0

00942B

台新美 A 公司債 20+

14.4

5.6

0.6

00966B

統一 ESG 投等債 15+

14.0

5.6

0.4

00967B

元大優息美債

9.2

5.7

2.2

00950B

凱基 A 級公司債

14.1

5.5

1.1

00937B

群益 ESG 投等債 20+

15.0

5.5

0.3

00957B

兆豐 US 優選投等債

13.7

5.4

0.1

00948B

中信優息投資級債

9.5

5.2

0.3

00980B

台新特選 IG 債 10+

9.5

5.2

0.2



00945B

凱基美國非投等債

14.2

5.1

1.4

00953B

群益優選非投等債

9.6

4.6

1.6

00981B

第一金優選非投債

9.2

3.6

0.2


00958B

永豐 ESG 銀行債 15+

9.4

6.4

1.3

00933B

國泰 10Y + 金融債

16.2

5.9

1.6


00969B

元大零息超長美債

8.7

7.6

2.7

00931B

統一美債 20 年

13.8

6.1

2.5

資料來源：CMoney  資料日期：截至 2025.11.04

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

