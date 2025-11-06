二代健保新制讓荷包變薄？法人報你知：債券ETF配息收益來自海外免課補充保費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-06 15:26

衛福部擬修改二代健保補充保費計算方式，將利息、股利等收入改採年度結算制度，引發投資人一陣譁然，在此政策變革下，債券型 ETF 配息收益多數來自海外，不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，成投資人資產配置的新焦點。

債券型 ETF 配息收益來自海外免課補充保費

衛福部表示，為因應健保財務壓力，政府擬修法調整補充保費計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入改採年度結算。根據規劃，六大類所得年累計逾 2 萬元，將收取 2.11% 補充保費，且扣繳上限從 1000 萬元提升至 5000 萬元，最快 116 年實施，影響約 480 萬人，預計為健保增加 100 至 200 億元收入。現行即時扣繳方式易被拆單規避，因此修法方向將採「年結算」制度。

富蘭克林華美投信指出，投資海外美債或美債 ETF，若配息中屬於利息收入部分為「海外所得」，可適用海外收入的 750 萬扣除額，且不納入二代健保補充保費課徵範圍。

市場分析顯示，投資級債券 ETF 年化配息率普遍維持在 5-6% 區間，在全球降息環境更具吸引力。根據最新數據，長天期債券表現尤為突出，元大零息超長美債（00969B-TW）近三月總報酬率達 7.6%，統一美債 20 年（00931B-TW）為 6.1%。投資級債券方面，FT 投資級債 20+（00982B-TW）近三月總報酬率為 5.8%，大華投等美債 15Y+（00959B-TW）為 5.7%。金融債券表現同樣亮眼，永豐 ESG 銀行債 15+（00958B-TW）近三月總報酬率達 6.4%。

法人建議，投資人可趁二代健保新制上路前，適度配置債券 ETF，既能獲取穩定收益，又能合法節稅。惟應密切關注未來法規變動，適時調整投資策略。

表：近期各類型債券 ETF 績效

代號 股票名稱 收盤價 (元) 近三月總報酬率 (%) 近一月總報酬率 (%) 投

等 債 00982B FT 投資級債 20+ 9.9 5.8 0.5 00959B 大華投等美債 15Y+ 9.4 5.7 0.2 00968B 元大優息投等債 9.3 5.6 0.2 00970B 新光 BBB 投等債 20+ 9.4 5.6 0.0 00942B 台新美 A 公司債 20+ 14.4 5.6 0.6 00966B 統一 ESG 投等債 15+ 14.0 5.6 0.4 00967B 元大優息美債 9.2 5.7 2.2 00950B 凱基 A 級公司債 14.1 5.5 1.1 00937B 群益 ESG 投等債 20+ 15.0 5.5 0.3 00957B 兆豐 US 優選投等債 13.7 5.4 0.1 00948B 中信優息投資級債 9.5 5.2 0.3 00980B 台新特選 IG 債 10+ 9.5 5.2 0.2 非

投

等 00945B 凱基美國非投等債 14.2 5.1 1.4 00953B 群益優選非投等債 9.6 4.6 1.6 00981B 第一金優選非投債 9.2 3.6 0.2 金

融 00958B 永豐 ESG 銀行債 15+ 9.4 6.4 1.3 00933B 國泰 10Y + 金融債 16.2 5.9 1.6 美

債 00969B 元大零息超長美債 8.7 7.6 2.7 00931B 統一美債 20 年 13.8 6.1 2.5

資料來源：CMoney 資料日期：截至 2025.11.04