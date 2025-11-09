科技、非電良性輪動 法人：台股中長線多頭仍續航 逢低布局趨勢股
鉅亨網記者陳于晴 台北
儘管台股周線中止連 6 紅，上周五失守 28000 點大關、跌破月線，但法人指出，近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現，預期此波回檔不至於過深。時序進入年底，指數高檔震盪，法人建議，可聚焦中長線趨勢股，包括 AI 供應鏈、晶圓代工龍頭廠 2 奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。
PGIM 保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股上周受美股 AI 龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股有 AI 題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI 調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。
廖炳焜表示，從國際 AI 巨頭的動作可預見 AI 成長趨勢愈發鮮明，包括 OpenAI 的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修 2026 年資本支出展望，對於擁有完整 AI 供應鏈的台股而言為良好利多。
從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI 產業帶動台灣出口強勁，主計總處第 3 季 GDP 概估為 7.64%，較 8 月估計大幅提高 4.73%，2025 年全年 GDP 成長率至少 5% 起跳，因此即使 11 月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。
針對近期股價表現亮眼的記憶體，廖炳焜分析，受益於國際大廠減少 DDR4 產品生產、或結束部分產品，DDR4 現貨價自 9 月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量 DRAM 產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至 DDR5 速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。
展望後市，隨著階段性供需錯配，DRAM 價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高股息不香了？8檔台股ETF漲不動資金棄守 00981A規模躋身第15
- AI泡沫？凱基投信正向看台股展望 明年EPS成長上修至22%
- 黃仁勳打槍馬斯克特斯拉「TeraFab」晶片工廠計畫：台積電的技術極難
- 半導體產業協會：AI正推動全球半導體市場增長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇