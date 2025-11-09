鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-09 11:20

‌



儘管台股周線中止連 6 紅，上周五失守 28000 點大關、跌破月線，但法人指出，近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現，預期此波回檔不至於過深。時序進入年底，指數高檔震盪，法人建議，可聚焦中長線趨勢股，包括 AI 供應鏈、晶圓代工龍頭廠 2 奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。

科技、非電良性輪動 法人：台股中長線多頭仍續航 逢低布局趨勢股。(鉅亨網資料照)

PGIM 保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股上周受美股 AI 龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股有 AI 題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI 調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。

‌



廖炳焜表示，從國際 AI 巨頭的動作可預見 AI 成長趨勢愈發鮮明，包括 OpenAI 的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修 2026 年資本支出展望，對於擁有完整 AI 供應鏈的台股而言為良好利多。

從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI 產業帶動台灣出口強勁，主計總處第 3 季 GDP 概估為 7.64%，較 8 月估計大幅提高 4.73%，2025 年全年 GDP 成長率至少 5% 起跳，因此即使 11 月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。



針對近期股價表現亮眼的記憶體，廖炳焜分析，受益於國際大廠減少 DDR4 產品生產、或結束部分產品，DDR4 現貨價自 9 月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量 DRAM 產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至 DDR5 速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。