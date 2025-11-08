〈熱門股〉尖點營運市況佳持續擴產 滾大量走高周漲8.44%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-08 11:32

PCB 市場需求高速回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價收在 128.5 元，周漲 8.44%。

尖點科技總經理林若萍。(鉅亨網記者張欽發攝)

尖點受惠於 AI 伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB 層數與材料規格提升尖點 2025 年 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年期增 52.4%；每股純益 1.69 元。尖點科技已於 2025 下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第一季全數到位，月產能將由 3100 萬支提升至 3500 萬支；2026 年新的擴產計畫持續積極規畫中，同時也有市場籌資的計畫。

尖點 7 日股價收在 128.5 元，周漲 8.44%，股價在以量滾量上漲同時，並站上所有均線，在量能擴增下，將挑戰跨越歷史高點的 131.5 元。