search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美股重點新聞摘要2025年11月8日

鉅亨網新聞中心


 

cover image of news article
美股重點新聞摘要2025年11月8日 (圖:Shutterstock)

共和黨否決民主黨重啟政府提案 美國關門延燒至第 38 天

美國聯邦政府關門邁入第 38 天。參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 週五 (7 日) 否決民主黨提出的重啟政府及延長醫療補貼方案，稱該提議為「無從談起」，朝野僵局未見突破。

全文詳讀

 

美國消費者信心崩盤！11 月密大指數創三年新低 政府關門重創民意

綜合外媒周五 (7 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，11 月初美國消費者信心指數降至逾三年新低，主要因政府關門延宕打擊經濟展望，加上物價壓力持續侵蝕家庭財務信心。

全文詳讀
 

美中稀土戰暫停？中國出手「解凍」出口管制

根據《彭博》周五 (7 日) 報導，中國宣布正式暫停對稀土及其他關鍵材料出口的全面管制措施，期限至 2026 年 11 月，作為近期與美國達成貿易休戰協議的一部分。

全文詳讀

 

特斯拉股東未批准投資 xAI 提案 馬斯克 AI 版圖整合受挫

《彭博》報導，特斯拉 (TSLA-US) 入股馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創 xAI 的計畫遭股東否決，為公司擴大 AI 布局投下變數。

全文詳讀

 

文章標籤

美股重點摘要

相關行情

台股首頁我要存股
特斯拉429.52-3.68%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty