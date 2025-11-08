美股重點新聞摘要2025年11月8日
鉅亨網新聞中心
共和黨否決民主黨重啟政府提案 美國關門延燒至第 38 天
美國聯邦政府關門邁入第 38 天。參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 週五 (7 日) 否決民主黨提出的重啟政府及延長醫療補貼方案，稱該提議為「無從談起」，朝野僵局未見突破。
美國消費者信心崩盤！11 月密大指數創三年新低 政府關門重創民意
綜合外媒周五 (7 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，11 月初美國消費者信心指數降至逾三年新低，主要因政府關門延宕打擊經濟展望，加上物價壓力持續侵蝕家庭財務信心。
美中稀土戰暫停？中國出手「解凍」出口管制
根據《彭博》周五 (7 日) 報導，中國宣布正式暫停對稀土及其他關鍵材料出口的全面管制措施，期限至 2026 年 11 月，作為近期與美國達成貿易休戰協議的一部分。
特斯拉股東未批准投資 xAI 提案 馬斯克 AI 版圖整合受挫
《彭博》報導，特斯拉 (TSLA-US) 入股馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創 xAI 的計畫遭股東否決，為公司擴大 AI 布局投下變數。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇