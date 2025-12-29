鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-29 19:28

中共解放軍於今 (29) 日在我國周邊海域，集結陸海空、火箭軍等兵力組織軍事演習，並發布飛航公告，明 (30) 日 8-18 時在台海周邊劃設 7 處臨時危險區，進行火箭發射演習、禁止航空器進入。交通部今 (29) 日晚間表示，台北飛航情報區 (FIR) 共 14 條國際及 4 條國內航路，共 7 處臨時危險區涵蓋大多數航路，國際線僅東北面往返日本之 R595、R583 及 M750，三航空航路不受影響，其餘在演習間皆無法使用。

交通部民航局表示，除了 14 條國際航路，國內線部分，雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，在公告時段內之航班也將無法飛航。

交通部指出，依國際民航組織規定，任何影響航路使用之演習活動，至遲應於 7 日前發布飛航公告，且實務上亦須先與受影響之飛航情報區進行溝通協調，中國僅在 1 日前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例；且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用之作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。

交通部長陳世凱也指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握動態。據統計，明日 8-18 時之間，表定航班包括國際離場約 296 架、國際到場約 265 架、過境約 296 架，合計約 857 架，受影響旅客人數逾 10 萬人；國內金門、馬祖等機場受影響航班為金門 65 架次、馬祖 14 架次；另航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，共取消金門 68 架次、馬祖 16 架次，受影響旅客約 6 千人次。

據了解，有交通部官員表示，有三個航空航路不受影響，受到航路影響的航空公司，由各大航空公司自訂航路，若修改航路，並由此三航路繞行飛航，就不受到演習限制影響，旅客也不會受到航班影響。

民航局指出，為確保空中交通安全，對國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位並將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

民航局強調，已要求各航空公司，若航班有取消或延誤情形，務必透過簡訊、官方網站或 App 主動通知旅客。民航局呼籲，請計畫於明日搭機的旅客，出發前務必先查詢航空公司官網或 App 確認最新航班動態，或留意機場電子看板與廣播資訊，以便妥善安排行程。